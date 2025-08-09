Darende ilçe merkezinde satış yapan esnaf, kenger sakızının yöre ekonomisine ve tanıtımına önemli katkılar sağladığını belirtiyor. İlçeye yolu düşen ziyaretçiler, dükkan önlerinde sergilenen kavanozlardaki beyaz renkli sakızı görür görmez ilgi gösteriyor.



“Gün doğmadan işe başlanıyor”

Darendeli esnaf Tamer Bağcı, kenger sakızının üretim sürecini şu sözlerle anlattı:

“Kenger dikeni Haziran sonu ile Temmuz başında kurumaya başlar. Bu dönemde kökleri keserle çıkarılarak çapraz şekilde kesilir ve akan süt toplanır. Sabah gün doğmadan ve akşam serinliğinde çalışılır, çünkü sıcakta süt verimi düşer. Bugün kesilen kengerden sabah ve akşam birer kapak süt alınır. Ertesi gün kökünden toplama yapılır. Toplanan süt eve getirilir, sıcak suda kaynatılarak temizlenir ve yoğrularak sakız haline getirilir. Tümüyle el emeği ve doğal bir üründür. Derin dondurucuda yıllarca bozulmadan saklanabilir.”



Ürünün fiyatının emek yoğun üretim süreci nedeniyle diğer sakız türlerine kıyasla biraz yüksek olduğunu söyleyen Bağcı, “Biz yıllık alıp satıyoruz. Doğallığı ve zahmeti fiyatını belirleyen en önemli unsur” dedi.



“Mide, diş sağlığı ve sinir sistemi için faydalı”

İlçede uzun süredir esnaflık yapan Murat Ocakçı ise kenger sakızının sağlık açısından bilinen faydalarını anlattı:

“Mide rahatsızlıkları, şişkinlik, ağız ve diş sağlığı, kulak ağrısı, baş ağrısı ve migrene iyi gelir. Yüz felci geçiren hastalara önerilir. Kendine has kokusu ve aroması vardır, çünkü tamamen kenger dikeninin sütünden elde edilir. Doğal olması ve hiçbir katkı maddesi içermemesi onu diğer sakızlardan ayırır.”



Ocakçı, ürünün yaz aylarında özellikle yaylacılar ve dışarıdan gelen ziyaretçiler tarafından daha çok tercih edildiğini, yıl boyunca ise hem ilçe halkına hem de Türkiye’nin farklı şehirlerine, hatta yurt dışına kargo ile gönderildiğini söyledi.



Ziyaretçilerin tercihi: Doğallık

İlçeye gelen Tacettin isimli bir müşteri ise doğal ürünlere olan ilgisini şu sözlerle dile getirdi:

“Kenger sakızı doğal olduğu için tercih ediyorum. Faydalarını tam olarak bilmiyorum ama doğal olması yeterli. Ankara’ya bir tanıdığıma hediye olarak göndereceğim. Buraya geldiğimizde mutlaka alıyoruz.”



Yörede asırlardır üretiliyor

Kenger sakızı, kenger bitkisinin köklerinden akan sütün, yoğrulup sakız kıvamına getirilmesiyle elde ediliyor. Yüksek rakımlı bölgelerde yetişen kenger bitkisi, yörede asırlardır hem gıda hem de şifa kaynağı olarak değerlendiriliyor. Ağız sağlığını koruyucu, nefesi ferahlatıcı etkilerinin yanı sıra sindirim sistemine destek olduğu, bazı sinirsel rahatsızlıkların tedavisinde yardımcı olarak kullanıldığı biliniyor.



Darende’nin coğrafi yapısı ve iklim koşulları, kenger bitkisinin kaliteli yetişmesi için elverişli ortam sağlıyor. Bu nedenle ilçede üretilen kenger sakızı, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Kaynak : PHA