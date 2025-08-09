Yüzen adalarda yeni dönem

Büyüklükleri 50 ila 500 metrekare arasında değişen yüzen adalar, geçmiş yıllarda rüzgârın etkisi ve su seviyesindeki değişimler nedeniyle kıyıya sürüklenmişti. Bu nadir doğal oluşumların korunması amacıyla Adıyaman Üniversitesi ve Çelikhan Kaymakamlığı tarafından hazırlanan “Ekosistemin Onarılması ve Yenilenmesi Projesi”, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nce onaylandı.



Yaklaşık üç bin yılda oluşan adalar, uzman gözetiminde baraj gölü ortasında belirlenen konumlara taşındı. Doğal yapıya zarar vermeyecek şekilde sabitlenen adaların, yaklaşık 10 metrelik bir alanda hareket kabiliyeti korunarak “yüzen” özellikleri devam ettirildi.



Ekolojik ve turistik değer

Bilim insanlarına göre yüzen adalar, yalnızca estetik bir görüntü sunmakla kalmıyor; aynı zamanda biyolojik çeşitliliğe katkı sağlıyor ve su ekosisteminde karbon tutumu açısından önemli bir rol üstleniyor. Çelikhan’daki adalar, bölgeye gelen ziyaretçiler için de turizm potansiyeli taşıyor.



Adıyaman Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmalarla adaların korunması ve eski büyüklüklerine ulaşması hedefleniyor. 1950’lerde 30 dekarlık alan kaplayan adaların, iklim değişikliğinin etkileri ve bilinçsiz kullanım nedeniyle küçüldüğü, projenin bu kaybı geri kazanmayı amaçladığı belirtiliyor.



Perre Haber Ajansı yerinde görüntüledi

Perre Haber Ajansı, yağmur sonrası Çat Barajı’nda oluşan manzarayı yerinde görüntüledi. Yüzen adaların ortasında balıkçılık yapan tekne sahipleri, doğal manzaraya ayrı bir renk kattı.



Çat Barajı ve Yüzen Adalar

Çat Barajı’nın Tarihçesi: Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde bulunan Çat Barajı, sulama ve enerji üretimi amacıyla inşa edildi. Bölge tarımı için kritik önem taşıyan baraj, aynı zamanda çevresindeki doğal güzellikleriyle de dikkat çekiyor.



Yüzen Adaların Oluşumu: Baraj gölünde yer alan yüzen adalar, binlerce yılda su bitkilerinin köklerinin toprakla bütünleşmesi ve su yüzeyinde zamanla ayrışarak kopmasıyla meydana geliyor. Bu doğal oluşumlar, rüzgâr ve su akıntısıyla hareket edebiliyor.



Koruma Çalışmaları: Son yıllarda rüzgâr, su seviyesi değişimleri ve iklim koşulları nedeniyle kıyıya sürüklenen adalar, bilimsel çalışmalarla sabitlenerek korunmaya alındı. Projelerle hem ekosistem korunuyor hem de turizm potansiyeli destekleniyor.

Kaynak : PHA