Sanıklar "Kasten Öldürme" Suçlamasıyla Yargılanıyor

Davada tutuklu yargılanan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Mahkeme Başkanı, gün boyunca yapılan savunmaların ardından karar için duruşmaya saat 21.00'a kadar ara verdi. Ayrıca sağlık personelinin salonda hazır bulunmasını istedi.

Anne Yüksel Güran'ın Duygusal Savunması

Duruşmanın üçüncü gününde anne Yüksel Güran son savunmasını yaptı. Siyah kıyafet giyen anne, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

“Ben ilk gün mahkeme salonuna getirildim, burada bir anne bana ‘Başın sağ olsun’ dedi, çok mutlu oldum. Çünkü bana kimse başın sağ olsun deme fırsatı bulamadı. Ben anneyim. Hayatımı anlatacağım. Ben evlendiğim gün eşimle birbirimize söz verdik, asla yalan söylemeyeceğiz diye. Yedi çocuk dünyaya getirdim. Ama kızım Tülin’in ölümüyle bile beni suçladılar. Tülin hastanede vefat etmişti, buna rağmen mezarını açacaklardı. Narin’in kaybolduğu gün çocuklarım damda yatıyordu. En mutlu günümdü. Kahvaltı hazırladım. Narin benden topuz tokası istedi, bir bana bir abisine sarıldı. Ama o günden sonra kızımı göremedim. Cezaevinde patates geldiğinde bile ağlıyorum, çünkü o gün benden patates istemişti.”

Anne Güran, savunmasında tutuklu bulunduğu süreçte hem acısının hem de onurunun zedelendiğini belirterek, masumiyetini savundu.

Avukatların İddiaları ve Savunmaları

Anne Yüksel Güran’ın avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu vurgulayarak davada yeterli delil bulunmadığını savundu. Avukat Doğuşcan Kurucu, dosya içeriğinde çelişkili bilgiler olduğunu belirtti:

“Bu dosyadan prim yapan bazı gazeteciler, sosyal medyada asılsız iddialar ortaya attı. Ayrıca dosyada yer alan bazı raporların yeterince uzmanlıkla hazırlanmadığını düşünüyoruz. Müvekkilimizin cinayet mahallinde olduğu iddiası dayanaktan yoksundur.”

Bir diğer avukat Furkan Çakır ise sosyal medyada müvekkilinin haksız şekilde linç edildiğini belirterek, "Masumiyet karinesi göz ardı ediliyor" dedi.

Mahkeme Heyeti: Sağlık Personeli Hazır Bulunsun

Duruşmada zaman zaman gerilim yükseldi. Mahkeme Başkanı, kararın açıklanacağı sırada sağlık personelinin salonda hazır bulundurulmasını istedi. Bu talep, karar sonrası yaşanabilecek duygusal ve fiziksel tepkilere karşı bir önlem olarak değerlendirildi.

Karar Bu Akşam Açıklanacak

Üç gün süren duruşmaların ardından kararın bu akşam açıklanması bekleniyor. Anne Yüksel Güran’ın yanı sıra diğer sanıkların son savunmaları tamamlandı. Kararın açıklanmasıyla davanın seyri ve olası sonuçları kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.

Kaynak : PHA