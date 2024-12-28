"Artık Silahla Hak Arama Dönemi Bitmiştir"

Perre Haber Ajansı mikrofonlarına konuşan Kurt, geçmişte yaşanan sorunları hatırlatarak şunları söyledi:

“Otuz yıl, kırk yıl önce gerçekten çok büyük bir Kürt sorunu vardı. Kamu görevlileri eliyle yapılan kötü uygulamalar, ayrımcılık ve baskılar maalesef ülkemizi yaralamıştı. Ancak bugün demokratik bir zeminde, vatandaşlarımızın tüm haklardan eşit şekilde faydalandığı, kamu hizmetlerine ulaşabildiği bir dönemdeyiz. Tarihin hiçbir döneminde silahla hak aramak mümkün olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır. Demokratik unsurlar çerçevesinde Kürt kökenli vatandaşlarımız bugün her partide temsil edilmektedir; Milliyetçi Hareket Partisi’nde, AK Parti’de, DEM Parti’de, CHP’de ve diğer siyasi partilerde aktif olarak görev yapmaktadır. Bugün hem Meclis’te hem de hükümette üst düzey görevlerde bulunan Kürt kökenli vatandaşlarımız vardır.”

"Bahçeli Tarihi Bir Sorumluluk Aldı"

Kurt, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin barış çağrısını değerlendirerek, bunun Türkiye’nin huzuru için önemli bir adım olduğunu ifade etti:

“Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Devlet Bahçeli, büyük bir tarihi sorumluluk alarak barış elini uzatmıştır. İnsanların haklarını silahla değil, sandıkla ve seçimle araması gerektiğini vurgulamıştır. Bu çağrı bugün karşılık bulmuştur. Adalet Bakanlığı’nın izniyle, DEM Parti’den iki milletvekili Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirecektir. Bu görüşmede, Türkiye’nin barış ve huzur ortamına katkı sağlayacak bir yol haritası müzakere edilecektir.”

"PKK Terör Örgütü Olduğunu Kabul Etmeli ve Silah Bırakmalı"

Kurt, PKK’nın silah bırakmasının, Türkiye’nin huzur ve kalkınması için kaçınılmaz bir adım olduğunu belirtti:

“Ümit ediyorum ki DEM Parti bu süreçte PKK’nın bir terör örgütü olduğunu kabul ederek, silahların bırakılması gerektiğini açıkça ifade eder. Terörle, silahla, insan öldürerek hiçbir hak elde edilemez. Bu süreç, Türkiye’nin huzuru, ekonomik kalkınması ve vatandaşlarımızın refahı için önemli bir fırsattır.”

"Kürt Sorununun Çözümünde Büyük Mesafeler Kat Edildi"

Kurt, geçmişten bugüne Kürt meselesinde yaşanan değişimlere dikkat çekti:

“Geçmişte Kürtçe konuşmak, şarkı söylemek, hatta Kürtçe kaset çıkarmak bile suçtu. İnsanlar bu yüzden hapse atılıyordu. Bugün ise üniversitelerde Kürtçe derslerin okutulduğu, dil ve din özgürlüğünün hiçbir engelle karşılaşmadığı bir dönemdeyiz. Türkiye’nin bu noktaya gelmesi, demokratikleşme sürecinin ve Cumhur İttifakı’nın vizyonunun bir sonucudur.”

"PKK Kapanmalı, Vatandaşların Huzuruna Katkı Sağlanmalı"

Kurt, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“PKK’nın terör faaliyetlerine son vermesi, silah bırakması ve tamamen kapanması, Türkiye’nin birliği ve vatandaşlarımızın huzuru için elzemdir. Bu çerçevede atılacak her adım, barış ortamını güçlendirecek ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Tüm vatandaşlarımızın huzur ve refah içinde yaşaması en büyük temennimizdir.”

Kaynak : PHA