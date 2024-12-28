Geçtiğimiz Çarşamba günü Toklu köyündeki evinden okula giden Ahmet Uçar'a sokak köpekleri saldırdı. Ağır yaralanan Uçar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı Uçar Besni Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yapılan incelemeler sonucu Uçar'ı ısıran köpeğin kuduz olduğu tespit edildi. Köy giriş çıkışlarına 'Dikkat Bu Köyde Kuduz Hastalığı Vardır' tabelası asıldı. Köy sakinleri çevredeki başı boş köpeklerin tehlike arz ettiğini belirtti.



Kaynak : PHA