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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Suç ve suçlularla mücadelede yürütülen adli ve mülki görevlerin azimle devam edeceği vurgulandı.

Huzur ve Güven İçin Operasyonlar Sürüyor

B.A., "Kasten Öldürme" suçundan 7 ayrı suç kaydı bulunması ve 15 Ekim 2020 tarihinden beri aranmasıyla dikkat çekiyordu.

Adıyaman Belediyesi’nden Fatih Mahallesi’ne modern etüt ve kurs merkezi - Videolu Haber

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B.L., "Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 17 yıl 7 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.

Operasyonlar kapsamında yakalanan şahıslar ve suç kayıtları şöyle açıklandı:

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