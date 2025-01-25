Uzun Süredir Aranan Şahıslar Tutuklandı
Operasyonlar kapsamında yakalanan şahıslar ve suç kayıtları şöyle açıklandı:
B.L., "Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 17 yıl 7 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.
Y.İ.S., aynı suçtan 10 yıl 2 ay 25 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.
B.A., "Kasten Öldürme" suçundan 7 ayrı suç kaydı bulunması ve 15 Ekim 2020 tarihinden beri aranmasıyla dikkat çekiyordu.
Yakalanan şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
Huzur ve Güven İçin Operasyonlar Sürüyor
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Suç ve suçlularla mücadelede yürütülen adli ve mülki görevlerin azimle devam edeceği vurgulandı.
Kaynak : PHA