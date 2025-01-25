CHP Lider Konumda

Ankete göre, Z kuşağı seçmenlerinin en çok destek verdiği parti Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) oldu. Kararsızlar dağıtıldığında, Z kuşağının %32,4’ü CHP’ye oy vereceğini belirtti. CHP’yi, %23,6 ile Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) takip etti.

Zafer Partisi ve DEM Parti'nin Yükselişi

Z kuşağı arasında dikkat çeken bir diğer sonuç ise Zafer Partisi’nin %13 oy oranına ulaşması. Ayrıca, sol ve özgürlükçü politikalarıyla dikkat çeken DEM Parti, %7,1 ile Z kuşağı seçmenlerinin tercih sıralamasında üst sıralarda yer aldı.

Partilerin Oy Dağılımı

CHP: %32,4

AK Parti: %23,6

Zafer Partisi: %13

MHP: %8,2

DEM Parti: %7,1

İYİ Parti: %5,5

Yeniden Refah Partisi (YRP): %3,5

Türkiye İşçi Partisi (TİP): %2

Memleket Partisi (MTP): %1,6

Yerli ve Milli Parti: %0,9

Diğer Partiler: %2,2

Z Kuşağı’nın Tercihleri Neden Önemli?

Türkiye’nin genç nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturan Z kuşağı, önümüzdeki seçimlerde kritik bir rol oynayacak. Piar Araştırma tarafından yapılan bu çalışma, genç seçmenlerin tercihlerinde ekonomik, sosyal ve özgürlükçü politikaların ön planda olduğunu işaret ediyor.

Anketin Teknik Detayları

Yöntem: CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi)

Katılımcı Sayısı: 1.266 kişi

Tarih: 15-17 Ocak 2025

Kaynak : PHA