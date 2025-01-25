CHP Lider Konumda
Ankete göre, Z kuşağı seçmenlerinin en çok destek verdiği parti Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) oldu. Kararsızlar dağıtıldığında, Z kuşağının %32,4’ü CHP’ye oy vereceğini belirtti. CHP’yi, %23,6 ile Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) takip etti.
Zafer Partisi ve DEM Parti'nin Yükselişi
Z kuşağı arasında dikkat çeken bir diğer sonuç ise Zafer Partisi’nin %13 oy oranına ulaşması. Ayrıca, sol ve özgürlükçü politikalarıyla dikkat çeken DEM Parti, %7,1 ile Z kuşağı seçmenlerinin tercih sıralamasında üst sıralarda yer aldı.
Partilerin Oy Dağılımı
CHP: %32,4
AK Parti: %23,6
Zafer Partisi: %13
MHP: %8,2
DEM Parti: %7,1
İYİ Parti: %5,5
Yeniden Refah Partisi (YRP): %3,5
Türkiye İşçi Partisi (TİP): %2
Memleket Partisi (MTP): %1,6
Yerli ve Milli Parti: %0,9
Diğer Partiler: %2,2
Z Kuşağı’nın Tercihleri Neden Önemli?
Türkiye’nin genç nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturan Z kuşağı, önümüzdeki seçimlerde kritik bir rol oynayacak. Piar Araştırma tarafından yapılan bu çalışma, genç seçmenlerin tercihlerinde ekonomik, sosyal ve özgürlükçü politikaların ön planda olduğunu işaret ediyor.
Anketin Teknik Detayları
Yöntem: CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi)
Katılımcı Sayısı: 1.266 kişi
Tarih: 15-17 Ocak 2025
Kaynak : PHA