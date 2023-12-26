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Günlük yaşamımızın hayati bir parçası olmalarına rağmen onlar hakkında nispeten az şey biliyoruz.

Diş hekiminizi düzenli olarak görmenin ve dişlerinizi fırçalamanın dişlerinizi sağlıklı tutacağını hepimiz biliyoruz, ancak bu eğlenceli gerçekleri biliyor musunuz?

Doç Dr. İlhan Metin Dağsuyu, dişler hakkında 8 eğlenceli gerçeği paylaştı.

1. Vücudumuzun çoğu kısmı gibi dişlerimiz de anne karnında gelişmeye başlar. Oldukça nadir de olsa (2000 vakada 1) bir bebeğin tam süt dişleriyle doğması mümkündür. Çoğu durumda, küçük çocuklar ilk dişlerini 6-12 aylıkken çıkarırlar.

2. Mine vücudunuzdaki en sert maddedir (kemikten bile daha serttir) ve aynı zamanda canlı bir doku olmadığı için yenilenemeyen tek kısımdır. Ağız hijyeninin ve düzenli diş muayenelerinin çok önemli olmasının birçok nedeninden biri de budur.

3. Şimdiye kadar kaydedilen en uzun diş 1,3 inç uzunluğundaydı ve 2009 yılında Singapur'daki bir diş hekimliği tarafından belgelendi.

4. Dişlerimizin ve dilimizin izleri de parmak izlerimiz kadar benzersizdir, hatta ikizler arasında bile farklılık gösterir.

5. Tükürük bezlerimiz bir yılda genellikle 730 litre civarında tükürük üretirler. Bu miktarı daha iyi açıklamak gerekirse, tükürük bezlerimiz bir ömür boyunca iki büyük yüzme havuzunu doldurmaya yetecek kadar tükürük üretir. Tükürük aynı zamanda sindirimimizde de rol oynar ve diş etlerimizin ve dişlerimizin sağlığının korunmasına da yardımcı olur.

6. Günde 3 bardak veya daha fazla gazlı, şekerli içecek içen kişilerde diş çürüğü, çürük ve diş kaybı gibi diş sorunlarına yakalanma olasılığı %62 daha fazladır. Bir dahaki sefere içmeden önce bunu düşünün ve onun yerine suyu tercih edin.

7. Önerilen süre2-3 dakika olmasına rağmen çoğu kişi dişlerini fırçalamaya genellikle 45-75saniye ayırır.

8. Tarihte bilinen ilk diş hekimi Hesi-Re, 5000 yıldan fazla bir süre önce Mısır'da yaşadı.

9. Bilinen ilk teller, 1728 yılında Pierre Fauchard tarafından tasarlandı.

Bir gülümseme, giyebileceğiniz en iyi şeydir. Bu nedenle dişlerinize iyi bakmanın önemli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Dağsuyu, sağlıklı dişler için rutin ağız bakımının ihmal edilmemesi gerektiğini paylaştı.