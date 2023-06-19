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Bakanlık, açıklamada, "Türkiye, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin vücut bulmasına yönelik, iki devletli çözüm çabalarını desteklemeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşim faaliyetleri hakkında yazılı açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, İsrail Hükümeti’nin attığı, kalıcı barış zeminine ciddi zararlar veren, uluslararası hukuka ve yerleşik BM parametrelerine tamamen aykırı adımların kabul edilemez olduğunu kaydetti.

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