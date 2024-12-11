"Irak Hükümeti ve Halkını Tebrik Ediyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, DEAŞ’ın Irak’ta askeri yenilgiye uğratılmasının 7. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Irak halkının ve hükümetinin terörle mücadelesine dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"DEAŞ terör örgütünün Irak’ta askeri yenilgiye uğratılmasının yedinci yıl dönümü vesilesiyle Irak Hükümetini ve tüm Irak halkını kutluyoruz. Bu kahramanca mücadele sırasında şehit olan Iraklılara Allah’tan rahmet diliyoruz."

Bu mesajla Türkiye, DEAŞ’ın Irak’taki varlığını sona erdiren süreci bir kez daha selamladı.

Türkiye’den Destek Mesajı: "Terörle Mücadelede Yanınızdayız"

Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki güvenlik ve istikrar çabalarına dikkat çekerek, Irak’a destek mesajı verdi. Açıklamada, “Ülkemiz, bölgemizde güvenlik ve istikrar üreten bir ülke olma yönünde kayda değer adımlar atmakta olan Irak’a, DEAŞ ve PKK dahil tüm terör örgütleriyle mücadelesinde gereken desteği vermeyi sürdürecektir” denildi.

Bu mesaj, Türkiye’nin bölgedeki terörle mücadele stratejisine ve Irak’la işbirliğine devam edeceğinin altını çiziyor.

Türkiye ve Irak Arasında Terörle Mücadele İşbirliği

DEAŞ'ın Irak’taki yenilgi sürecinde Türkiye’nin de aktif bir rol oynadığı biliniyor. Türkiye, sınır güvenliği başta olmak üzere, terör örgütlerinin sızmasını önlemek amacıyla Irak’la çeşitli işbirliği mekanizmaları geliştirdi. Özellikle DEAŞ ve PKK'ya yönelik operasyonlarda istihbarat paylaşımı, sınır güvenliği ve ortak askeri operasyonlar sık sık gündeme geliyor.

Bu bağlamda, Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması, iki ülke arasındaki işbirliğinin süreceği yönünde bir mesaj olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, Türkiye'nin bölgesel güvenlik politikalarında Irak ile kurduğu diyalogun önemini de vurguluyor.

DEAŞ’ın Irak’taki Yenilgisi: 7 Yıl Sonra Geriye Kalanlar

DEAŞ, 2014 yılında Irak’ın büyük bir bölümünü kontrol altına alarak uluslararası bir tehdit haline gelmişti. Ancak 2017 yılında Irak ordusu, ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun desteğiyle DEAŞ’a karşı geniş çaplı operasyonlar başlattı. Bu operasyonlar sonucunda Musul, Tikrit, Felluce ve Ramadi gibi stratejik kentler örgütten geri alındı. 9 Aralık 2017’de dönemin Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, DEAŞ'ın Irak'taki askeri yenilgisini resmen ilan etti.

Bu askeri zafer, yalnızca Irak için değil, tüm bölge için önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Ancak DEAŞ’ın Irak’ta tam anlamıyla yok olmadığı, "uyuyan hücreler" aracılığıyla bazı bölgelerde saldırılar düzenlediği biliniyor. Bu nedenle Irak hükümeti, ülkede tam güvenliği sağlamak amacıyla operasyonlarını sürdürmeye devam ediyor.

Bölgedeki Güvenlik ve İstikrarın Sağlanması Hedefleniyor

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması, Türkiye'nin Irak'a verdiği desteğin süreceğini vurgularken, bölgedeki istikrarın önemine de dikkat çekiyor. Türkiye'nin DEAŞ ve PKK terör örgütleriyle mücadelesinde Irak’la ortak hareket etmesi, bölgedeki barış ve güvenlik hedeflerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Bu açıklama, Türkiye'nin bölgesel güvenlik politikalarının bir parçası olarak terörle mücadeledeki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Irak hükümeti ve halkına verilen destek mesajı, hem diplomatik bir dayanışma göstergesi hem de bölgesel güvenliğin sağlanmasına yönelik işbirliğinin bir ifadesi olarak değerlendirildi.

Kaynak : PHA