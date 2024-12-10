Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Sincik ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre R.K. yönetimdeki 02 D 8124 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarına savrulmasıyla meydana gelen kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan A.Ü., O.Y., A.Ö., H.Ö., H.I., O.K., A.I., ve M.Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sincik ve Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan A.I. ve M.Ö. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak : PHA