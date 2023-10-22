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Bakan Fidan, “Ne Filistinliler için ne de hiç kimse için bu tarz suçlara göz yummayacağız. Eğer bu devam edecek olursa coğrafi bir tırmanışla tüm küresel istikrarı ve barışı tehdit edecektir" dedi.

Fidan, "Yeni bir garanti mekanizması tasarlanıp hayata geçirilmelidir. Tarafların adil bir barış için attığı adımların garanti edilmesi gerekmektedir" diye konuştu. Fidan, "Topluca cezalandırmanın, insan haklarına, insan hayatına karşı gerçekleştirilen bu saldırıların hiçbir bahanesi olamaz. Tereddütsüz olarak sivillerin hayatını kaybetmesini kınıyoruz. Uluslararası toplum, davranışlarının ve verdiği mesajların ne kadar kritik olduğunun farkında olmalıdır. İsrail'e geçici sözde bir galibiyetin tarih sürecinde uzun vadeli bir barışa yol açmadığını geçmişte olduğu gibi şimdi de gerçekleşmeyeceğini anlamalıdır. Kendisine gerçekleştirilen saldırıları, Filistinlilere yönelik korkunç bir öfke ortaya koymak için açık çek olarak görmemelidir. Hastanelere, sivillere yönelik saldırılar derhal durdurulmalıdır" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İsrail, bu sistemik hatalardan faydalanmıştır. İslam, Hristiyan ve dini mekanları arasındaki eşitliği korurken kendince burada hem Batı Şeria'da hem de Gazze'de sivillere yönelik suçlar işlemekte. Yasa dışı yerleşimler inşa etmektedir" diye konuştu. Fidan, "İki devletli bir çözümle sonuçlanacak müzakerelerin ve sürecin derhal yeniden canlandırılmasını istiyoruz. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan egemen bağımsız ve coğrafya bütünlüğü olan bir Filistin sadece barış için haiz değildir. Bu hem bölgesel hem de uluslararası istikrar için şarttır. Tabii ki bunlar yeterli değil. Anlaşmanın ötesine geçmemiz ve bu vizyon için somut adımlar atmamız gerekiyor. Mısır'a zamanında yapılmış bu zirveye ev sahipliği yaptığı için teşekkürlerimizi sunmak istiyorum" ifadesini kullandı.



Kaynak : PHA