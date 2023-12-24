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Gölbaşılı gazeteci ve yazar Fatma Ulubey sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım üzerine kendisine yöneltilen hakaretlere yazılı bir yanıt verdi.

Fatma Ulubey'in, kendisine yöneltilen hakaretlere ilişkin, dinimi sizden öğrenecek değilim şeklinde yazılı cevap verdiği açıklaması şöyle:

Milli Eğitim Bakanı'nın tarikat ve cemaatlerle ilgili açıklamasına istinaden yazdığım yazıya troller sözlü saldırıya geçtiler hatta biri bana putperest diye yazmış, elhamdülillah Müslümanım, dinimi sizden yani bu din tüccarlarından öğrenecek değilim. Sonuna kadar laikliğin bu ülkede din ve vicdan özgürlüğünün de güvencesi olduğunu savunmaya devam edeceğim. Ben yıllar önce Fetö yapılanmasına ve ilerde tehlike doğurabilecek noktalara değinirken yine troller oradan buradan tehdit ediyorlardı. Yaşananları ve sonuçlarını hepimiz gördük. Bunu haklı olmak anlamında söylemiyorum. Faturası ağır oldu. Şimdi biz yine diyoruz ki, başka yapılanmalarla Türkiye'yi aynı noktaya getirmeyin!

Benim davam memleket davası. Bu ülkede herkesin insanca yaşama mücadelesi. Gazeteci, birine yaranmak için yazmaz, doğruluğuna inandığı konuları üstüne üstüne gider ve kamuoyunun gündemine taşır.

Ülkemizde din siyasete alet edilerek bu sürece gelinmedi mi? Bakın ülkemizin kurtarıcısı büyük lider Mustafa Kemal Atatürk ne diyor, "Din gibi temiz bir duygu, politika gibi kirli oyunlara alet edilemez. Din ait olduğu yerde, temiz vicdan sahnesinde yaşanmalıdır."

Kaynak : PHA