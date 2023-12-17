Tahmini Okuma Süresi: dakika

QNB Finansbank, Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi ve Bloomberg HT iş birliğiyle düzenlenen QNB Finansbank Dijital Köprü Anadolu Buluşmaları Gaziantep’te yapıldı.

Bloomberg HT Programcısı Dr. Pelin Yantur’un yöneticiliğinde düzenlenen programa, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu’nun yanı sıra, QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ve Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen de konuşmacı olarak katıldı.

Dijitalleşmenin hızlı bir değişim sürecini beraberinde getirdiğini kaydeden Konukoğlu, “Babam Sani Konukoğlu’nun çok güzel ve anlamlı bir tespiti var; ‘işletmesini yenilemeyen patronu, işletmesi yeniler.’ Değişim çok hızlı geliyor. Dünyanın her tarafına dijital olarak ulaştığımız bir dönem yaşıyoruz. Bugün konuştuklarımızın özünü babam uzun yıllar önce söylemiş” diye konuştu.

İş hayatının çok hızlı değişimden geçtiğine dikkat çeken Konukoğlu, “Eğer kendinizi ve iş yapış şeklini yenilemezseniz bir sonraki döneme geçemezsiniz. Açılan hiçbir işletme kapanmaz bir başkası alır, o işi yeniler ve devam eder” ifadelerini kullandı.

Geleceğin işletmelerini ve mesleklerini oluşturabilmenin tek yolunun geleceğe nasıl hazırlanılacağının fizibilitesini yapmak olduğunu vurgulayan Konukoğlu, “Eğer önümüzdeki dönemde yaptığımız işin gerek geri dönüşümünü gerekse takip edilebilirliğini kontrol altına alamıyorsanız gelecekte çok büyük sıkıntılar yaşarsınız” şeklinde konuştu.

SANKO Holding olarak 2024 yılında bütün hedeflerinin yeşil dönüşüm ve dijitalleşmeyle ilgili yatırımları tamamlamak olduğunu anlatan Konukoğlu, şunları kaydetti:

“Dijital ve yeşil dönüşümü birbirinden ayıramayız. 2023 yılını takip eden yatırımlarımızı yapıyoruz ve Yeşil Dönüşümle ilgili yapılan yatırımlarımız var. Gaziantep Sanayi Odası olarak da 2024 yılını İkiz Dönüşüm ile adlandırıyoruz. Dijital Dönüşüm ve Yeşil Dönüşümü birbirinden ayıramayız.

Bu sene yapacağımız bütün yatırımlar doğrudan karbonu sıfırlama noktasında. Diğer şirketlerimizde de bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Enerji sektörüne baktığımızda bugüne kadar yenilenebilir enerji dışında hiçbir yatırım yapmadık ve bu şekilde devam etmeye de kararlıyız. Yine tüm şirketlerimizde dünyayı koruma felsefemiz doğrultusunda, sürdürülebilirliğe de büyük yatırım yapıyoruz.

Başta rüzgâr ve güneş enerjisi olmak üzere yeşil enerjiye odaklanıyoruz. Teknolojideki dönüşümümüz, grubumuzun bu açıdan sürdürülebilirlik hedeflerini de büyük oranda destekliyor. Artık verilerimizi takip ediyoruz. İplik ve kumaş üretiminde, döngüsel ekonomiyi hedefliyoruz ve sürdürülebilir teknolojik gelişmeleri entegre ediyoruz. Üretimden son kullanıcıya ürünlerimizin izlenebilirliğini bu teknolojilerimiz sayesinde gerçekleştiriyoruz.”

Dijitalleşme, Yeşil Dönüşüm, Sürdürülebilirlik ve AR-GE için harcanan her kuruşun katlarıyla dönüşü olacağına vurgu yapan Konukoğlu, “Herkes kendi sektöründe değişim ve dönüşüme uyum sağlayarak bundan sonraki sürecin yeşil dönüşüm olduğunu unutmamalı” uyarısında bulundu.

QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ve Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen de şirketlerin geleceğinde dijitalleşmenin önemi, dijitalleşen ticaretin ekonomiye yansımaları ve 2024 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundular.



Kaynak : PHA