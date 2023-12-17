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Barış Can Altınel, “Koroner Arter Hastalığından Birincil Koruma İçerikli” konulu çalışmayı Antalya’da gerçekleştirilen 39. Türk Kardiyoloji Kongresinde sözlü sunum yaparak ilke imza attı.

Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, “SANKO Üniversitesi olarak tam on yıldır çıtamızı daha da yükseğe taşıyoruz” dedi.

Ağustos ayında Avrupa Kardiyoloji Kongresinde sunum yapan ilk öğrencinin, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Dilanur Özveri olduğunu anımsatan Prof. Dr. Dağlı, Türk Kardiyoloji Kongresinde de yine aynı alanda ilk kez bir öğrencinin sözlü sunum yaptığını ve bu öğrencinin SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olmasının haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

SANKO Üniversitesi Rektör Danışmanı ve ABD Pittsburgh Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Soran da SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ile yedi yıl önce başladıkları koroner arter hastalığından birincil koruma çalışmasını, uzunlamasına bir çalışma yöntemi ile devam ettirdiklerini vurguladı.

Yoğun çalışma sonuçlarının önce Avrupa Kardiyoloji Kongresinde sonra da Türk Kardiyoloji Kongresinde sözlü sunuma seçilmesiyle öğrenci eğitiminde Türkiye’de ilk kez uygulamaya başladıkları programın başarısını taçlandırdıklarını ifade eden Prof. Dr. Soran, “Türk Kardiyoloji Kongresinde araştırma sonuçları sunuma seçilen hekimler kardiyoloji alanında uzman hekimlerden oluşmaktadır. Sunum yapan öğretim üyeleri asistan ile profesör yelpazesinde akademik unvana sahiptir” ifadelerini kullandı.

Koroner arter hastalığının, kalbi besleyen damarların daralması ya da tıkanması olduğunu kaydeden Prof. Dr. Soran, hastalığa ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Koroner arter hastalığına bağlı ölüm oranı,1990’lı yılların sonunda başlayan ve hızla gelişme gösteren tedavi girişimlerine rağmen, ülkemizde kronik hastalıklardan ölüm oranında başı çekmeye devam etmektedir. Ülkemizde uygulanan tedavi ve girişimler Avrupa’daki ülkelerden kesinlikle geride değildir.

Buna rağmen koroner arter hastalığından ölüm oranı ülkemizde ilk sıralarda yer almaktadır. Bunun nedenlerinin doğru analiz edilmesi ve hastalıktan korunmak için maliyeti düşük ve etkili olabilecek bilimsel metotların kullanılmaya başlanması gerekmektedir.

SANKO Üniversitesinde, bu önemli noktaları göz önüne alarak geliştirdiğimiz yöntemle tıp fakültesi öğrencilerinin öğrencilik dönemini sadece öğrenerek değil aynı zamanda üreterek geçirmelerine olanak tanıyoruz. Çalışmaya ilişkin detaylar Türk Kardiyoloji Kongresi web sayfasında yer almaktadır.”

Prof. Dr. Soran, yaptıkları çalışmalara destekleri için Rektör Prof. Güner Dağlı başta olmak üzere üniversite yönetimine, akademik ve idari kadroya teşekkür etti.



Kaynak : PHA