Alınan bilgiye göre kaza, Malatya- Adıyaman karayolunun 40'ncı kilometresinde meydana geldi.

Doğanşehir ilçesi yakınlarında plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen yakıt dolu tankerin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından tankerde sıkışan sürücü kurtarılarak hazırda bekletilen sağlık görevlilerine teslim edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, akaryakıt sızıntısı ve diğer olası risklere karşı önlem alındığı belirtildi.



Kaynak : PHA