Alınan bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Kahta’ya 7 kilometre mesafedeki Salkımbağı Köyü yakınlarında meydana geldi.

İlçe merkezi yönünde ilerleyen M.K. (74) yönetimindeki 80 KA 921 plakalı traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilmesiyle meydana gelen kazada sürücüsü ile birlikte araçta bulunan Z.K. (72), H.K. (31), Y.K. (20), E.K. (15) ve Y.K. (13) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Z.K. (72) Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.



Kaynak : PHA