Alınan bilgiye göre kaza, Malatya- Adıyaman karayolunda meydana geldi.

Adıyaman yönünde ilerleyen A. T., yönetimindeki 33 AGS 412 plakalı çekici ve buna bağlı 33 AHL 335 yarı römorkun direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Tır, gidiş istikametine göre yolun solunda bulunan toprak alanda takla atarak durdu. Devrilen TIR'ın sürücüsü A.T, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan TIR sürücüsünün sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.