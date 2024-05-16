Alınan bilgilere göre kaza, Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi.

Müftülük Caddesi üzerinde Ramazan Ç., idaresindeki 02 ACS 970 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünü görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Ramazan Ç’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA