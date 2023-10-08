Tahmini Okuma Süresi: dakika

Alınan bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Mülk Köyü’nde meydana geldi.

İlçe merkezi yönünde ilerleyen Faik Yılancı (40) yönetimindeki 06 DLH 648 plakalı beton mikseri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Faik Yılancı, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Yılancı, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Faik Yılancı’nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Yılancı’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.



Kaynak : PHA