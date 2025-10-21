Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında yaptığı konuşmada Kıbrıs meselesine değindi. Bahçeli, 'Evvel emirde söylemek ve üzerinde durmak istediğim birinci hakikat şudur: Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz vatanıdır. Federasyon tez ve tekliflerinin geçerliliği ve geleceği kesinlikle yoktur' ifadelerini kullandı.

'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentosu Acilen Toplanmalıdır'

Bahçeli, KKTC'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, 'Seçimlerin geçici sonuçları belli olur olmaz, kamuoyuyla şu görüş ve değerlendirmemi paylaştım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılmış olan seçimin sonuçları, çok az bir katılımla gerçekleşmiştir. Kıbrıs Türkü'nün kaderi, bu katılımla temsil edilemeyecek durumdadır. Seçim sonucu, Seçim Kurulu tarafından açıklanmış olsa dahi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentosu acilen toplanmalı; seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır.'

KKTC, Türkiye'ye Katılmalıdır

Bahçeli, Kıbrıs meselesinin vatan, millet ve beka sorunu olduğunu belirterek, 'Meselenin demokratik haklarla ve sandığa saygıyla alakası hiç yoktur. Zira mesele; vatan meselesidir, millet meselesidir, beka meselesidir, güvenlik meselesidir, onur ve şeref meselesidir. KKTC parlamentosu toplanmalı ve Türkiye'ye katılma kararı almalıdır. 81 Düzce'den sonra 82'nci il KKTC olmalıdır' ifadelerini kullandı.

Gazze'ye Destek Mesajı

Filistin meselesine de değinen Bahçeli, İsrail'in saldırılarını sert şekilde eleştirerek, 'Değerli dava arkadaşlarım, söylemek ve üzerinde durmak istediğim ikinci hakikat şudur: Gazze'de özelde Gazzelilerin, genelde ise Filistin halkının hakkı iadesidir. 1967 sınırlarıyla bağımsız ve egemen Filistin Cumhuriyeti'nin kurulması ve Birleşmiş Milletler nezdinde tam üyelik statüsünün elde edilmesi bir lütuf değil, hakkın ve hakikatin gereğidir' dedi.

Bahçeli, İsrail'in ateşkes ihlallerine dikkat çekerek, 'Ne var ki Hamas ile İsrail arasında varılan geçici ateşkes kararı henüz kalıcı ve kesin bir bağlayıcılığa kavuşmamıştır; beklendiği gibi İsrail'in ateşkes ihlalleri peyderpey görülmeye başlanmıştır. İsrail, geçtiğimiz pazar günü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a hava saldırısı düzenlemiştir. İsrail'in karanlık sicili, bölge ve dünya barışına doğrultulmuş bir silahtır. Bu silah susmadıkça, Filistin Cumhuriyeti kurulmadıkça, mazlumların gözyaşları kurumayacaktır' dedi.

İki Devletli Çözüm Çağrısı

Bahçeli, Türkiye ve bölge güvenliği için kalıcı ateşkes ve iki devletli çözümün önemine vurgu yaparak, 'Kalıcı ateşkesin temini; müteakiben iki devletli barış anlaşmasının ikmali, uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletler'in ısrarlı girişimleriyle derhal hayata geçirilmelidir. İsrail'in Lübnan'ın güney ve doğusundaki yerleşim yerlerine yaptığı hava saldırısı, bu şirret devletin sakin ve sağduyulu olmayacağını bir kez daha teyit etmiştir' dedi.

Kaynak : PERRE