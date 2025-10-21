Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kent genelinde faaliyet gösteren lokanta, restoran ve hazır yemek işletmelerine yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde işletmelerin işyeri açma ve çalışma ruhsatları, fiyat tarifeleri, mutfak ve dolap düzenleri ile genel hijyen koşulları titizlikle kontrol edildi.

Halk sağlığının korunması amacıyla yürütülen denetimlerde, mevzuata aykırı durum tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapıldı; eksikliklerini gidermeyenler hakkında ise yasal işlem uygulanacağı bildirildi.

Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, 'Vatandaşlarımızın temiz, sağlıklı ve güvenli koşullarda hizmet alması bizim önceliğimizdir. Zabıta ekiplerimiz bu doğrultuda düzenli denetimlerini sürdürüyor. Amacımız esnafı cezalandırmak değil, kentte hijyen ve kalite standartlarını yükseltmek, halk sağlığını korumaktır. Kurallara uyulduğu sürece hem işletmelerimiz kazanır hem de vatandaşlarımız güven içinde hizmet alır. Bu konuda tüm işletme sahiplerinden gerekli özeni göstermelerini bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

