'Hakikatin peşinde koşan gazetecilerin gününü kutluyorum'

Çeliker, 21 Ekim'in sadece bir kutlama günü değil, aynı zamanda gazetecilik mesleğinin anlamını ve değerini hatırlatma günü olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Kıymetli meslektaşlarım, bugün, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutlarken, hakikatin peşinde koşan, toplumun vicdanı olan gazeteciliğin önemini bir kez daha anlıyoruz. Demokrasinin olmazsa olmazı olarak kabul ettiğimiz basın özgürlüğünün ve mesleki dayanışmanın simgesi sayılan bugünde tüm meslektaşlarımı kutluyorum.'

'Derneğimiz rekabet değil birlik ruhuyla kuruldu'

Geçtiğimiz ay kurulan Basın Kartı Sahipleri Derneğinin kuruluş amacına değinen Çeliker, gazetecilerin haklarını savunmayı, dayanışmayı güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi:

'Basın Kartı Sahipleri Derneği olarak, geçen ay gururla kurduğumuz bu ilk ve tek oluşumla, siz değerli üyelerimizin haklarını savunmak, sorunlarını çözmek ve mesleki standartlarımızı yükseltmek için yola çıktık. Adıyaman'ımızın bereketli topraklarında doğan derneğimiz, rekabet değil, birlik ve beraberlik ruhuyla hareket ediyor. Unutmayalım ki, özgür basın, özgür toplumun temel taşıdır.'

'Gazetecilik bir sorumluluk mesleğidir'

Çeliker, mesleğe emek veren tüm gazetecilere teşekkür ederek sözlerini şu şekilde tamamladı:

'Bu vesileyle, tüm gazeteci meslektaşlarımın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü içtenlikle kutluyor; hayatını bu mesleğe adayan, kalemiyle tarih yazan ustalarımızı saygıyla anıyorum. Başta 6 Şubat depremi olmak üzere hayatını kaybeden tüm gazetecilerimizi rahmetle yâd ederken hepinize sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum.'

21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü, basın mensuplarının mesleki dayanışmasını güçlendirmek, özgür basının demokratik toplumlar için taşıdığı önemi vurgulamak amacıyla kutlanıyor. Adıyaman'da kurulan Basın Kartı Sahipleri Derneği de bu yıl ilk kez bu özel günü kurumsal bir çatı altında karşılamış oldu.

Kaynak : PERRE