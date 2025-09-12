MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Sabah Gazetesi’ne verdiği röportajda, önemli konuları masaya yatırdı. Devlet Bahçeli, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için “Haklı olanların beraat etmesi, suçluların ise cezasını alması gerekir. Ve mahkemeler kısa zamanda da sonuçlanabilecek bir çalışma ortamına girebilmelidir” ifadelerini kullandı.

“Ahmet Özer tahliye edilmeli ve Ahmet Türk göreve iade edilmeli”

Diğer belediye başkanları Ahmet Özer ve Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gerektiğine dair açıklamalarda bulunan Bahçeli, “Barış tek kanatlı bir kuş değildir. Barışı uçurabilmek için ikinci kanadının da olması gerekiyor. Barışın tek kanadı Öcalan tarafından gerçekleştirilmiştir, PKK feshedilmiş ve silahlar bırakılmıştır. Şimdi beraberce yaşayabilmenin şartlarının neler olması gerektiği aşamasına gelinmiştir. Meclis'teki komisyon verimli çalışmasına devam ediyor. Ahmet Türk, Mardin Belediye Başkanı'ydı ama görevden alındı. Türkiye'de barışın ve huzurun sağlanabilmesi için PKK ile diyalogların kurulması konusuna katkı sağlayan biri. Böyle bir durum karşısında Ahmet Türk görevine iade edilmeli. Belediyesiyle kavuşması gerekir. Kardeşlik ve barış duygusunun gelişmesine katkı sağlayacaktır. Aynı şekilde Ahmet Özer de öyle. Eğer belediyede bir yolsuzluk ya da yasadışı davranışlar var ise bu ayrı bir konudur. Ama geçmişte PKK ilgili bazı düşüncelerini kamuoyu ile paylaşması ayrı bir konudur. Eğer Türkiye barış sürecine girdiyse Ahmet Özer'in tahliye edilmesi gerekiyor. Yolsuzluk gibi bir durum varsa gerekli cezayı da almalıdır” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanımızın 2028’de de görevine devamından yanayım”

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini vurgulayan Bahçeli, "İleride şartlar ne olursa olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın görevine devamından yanayım. 2028'de de devam etmeli. Eğer tekrar bir cumhurbaşkanlığı adaylığını düşündüğü zaman MHP olarak tam desteğimizi vereceğiz" dedi.

