DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, TÜİK verileri, enerji zamları ve küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkileri üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Genel Başkan Yardımcısı Ekmen, iki yıldır uygulanan ekonomik programın hedeflerine ulaşamadığını savunarak, 'faizlerin düşürülemediğini, küçük yatırımcının korunamadığını ve gelir dağılımında bozulma yaşandığını' ifade etti.

'Satın Alma Gücü Geriledi'

Asgari ücretli ve emeklilerin alım gücünde ciddi düşüş yaşandığını belirten Genel Başkan Yardımcısı Ekmen, TÜİK verilerinin de ekonomik güven kaybını gösterdiğini ifade ederek, 'Şimdi iki yıldır bir ekonomik program yürütülüyor. Ama bu ekonomik programın 3 hedefi var: Kurumları baskılamak, faizi düşürmek ama düşüremiyorlar, borçları dengede tutmak ama küçük yatırımcının manipülatif operasyonlardan zarar görmesini engelleyemiyorlar. Bunun dışında bu 2 yılda ne oldu? Asgari ücretli satın alma gücü olarak geriledi. En az emekli maaşı alanların satın alma gücü geriledi ve üretim noktasında bu ayki TÜİK rakamları da gösteriyor ki ekonomiye olan güven azaldı. Türkiye'de ilk defa ayakkabı üretiminde ithalat, ihracatın önüne geçti. Tekstilde hem ihracat hem de istihdam kaybı üçte bir oranında gerçekleşti, mobilya sektörü can çekişiyor ve bunlara yönelik bir ekonomik program yok' dedi.

'Çiftçi Desteklenmiyor'

Tarım sektörüne ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Ekmen, kuraklık ve don olaylarına rağmen çiftçiye yeterli destek verilmediğini savunarak, 'Çiftçimiz geçen yıl büyük bir don ve kuraklık felaketi yaşadı; buna rağmen ciddi bir destek verilmedi. Şimdi ciddi bir mazot ve gübre fiyatıyla karşı karşıya. Çiftçi gübre bulamıyor; bulsa da o fiyattan satın alamıyor. Mazot giderleri geçen yıla göre ikiye katlanmak üzere. Şimdi siz çiftçiye bir destek vermezseniz ya çiftçi bu pahalı mazot ve gübreyi aldığı için hasılatı girdi fiyatlarından dolayı ürün de pahalılaşacak, ya da bunları alamadığı için rekolte düşecek. Ürün azaldığı için yine ürün fiyatı artacak' ifadelerine yer verdi.

'Gıda Enflasyonunda Dünya İkincisiyiz, Dar Gelirliyi Baz Alan Bir Ekonomik Program Yok'

DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın görüşlerine de atıfta bulunan Genel Başkan Yardımcısı Ekmen, Türkiye'nin gıda enflasyonunda dünyada ikinci sırada olduğunu hatırlatarak, 'Bizim Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan her zaman ne diyor? 'Gıda enflasyonunda dünya ikincisiyiz' diyor. Bunu aşmanın yolu çiftçiye gübre ve mazot desteği vermek, çiftçiye beden işçiliği desteği vermek, çiftçinin borcunu faizsiz bir şekilde yapılandırmak ve çiftçinin ihtiyaç duyduğu krediyi kolaylıkla vermektir. Ziraat Bankası 10 yıldır Demirören'e verdiği 1 milyar dolar borcunu tahsil edemiyor ama çiftçinin traktörü satışta; son 4 yılda 75 bin çiftçinin borcu nedeniyle elektriği kesilmiş. Bütün bu rakamlara bakıldığında gerekli desteklerin verilmediğini görüyoruz. Bugün emeklinin 4 binlik ikramiyesine bin liralık artış bile yapılmadı; ama bu yıl 3 trilyon lira faiz ödendi ve ödenecek. Bütün bunlara bakınca emekliyi, asgari ücretliyi, üreticiyi, çiftçiyi baz alan bir ekonomik anlayış yok.' dedi.

'Bütçe Kriz Döneminin Ruhuna Uygun Yönetilmiyor'

Kamu harcamalarına da değinen Genel Başkan Yardımcısı Ekmen, bütçede önceliklerin yanlış belirlendiğini ileri sürerek, 'İspanya Başkanı Sayın Sánchez'i saygıyla anıyoruz; hem Gazze soykırımına karşı büyük bir direnç gösterdi hem de İran'da yapılan büyük saldırılara karşı ve bugün 500 milyar bir hesaba göre ve 2 trilyon başka bir hesaba göre çiftçiyi destekleyen paketi açıkladı. Biz ne yapıyoruz? Şu an Meclis'e kanun geldi: 'İşsizlik ödeneğine ayrılan 38 milyarı, işsizlik ödeneğine koyalım; nereye, müteahhitlere ödeyelim' denildi. Peki, buraya çiftçiye ödenildi diye yazıyoruz; onu da yazmıyorlar beyefendiler. Şimdi bedelli askerliği yüzde 30 artırdılar; yıllık güncellemenin üzerinde. Eskiden deniliyordu ki 'Bu savunmaya saniye lazım.' Kanuna açıkça yazdılar: 'Yüzde 80'i genel bütçeye gider, yüzde 20'si savunma sanayine gider.' 'Genel bütçeyi buraya yazın' diyoruz. 'Emekliye, dar gelirlilere, asgari ücretliye, sosyal yardımlara giden bütçeyi yazın diyoruz' yazılmıyor. Şu deprem bölgesinde davetiyeyle yapılan ihalelerde, sosyal ederinin üç katına ihale edilen müteahhitlere ödeme gidiyor. Garanti ödemeli hastanelere, şehir hastanelerine, yollara, köprülere gidiyor. Bütçe maalesef böyle bir kriz döneminin ruhuna uygun şekilde yönetilmiyor. Tasarruf Genelgesi yayınlandı iki defa; tasarruf genelgesine kimin ne kadar uyduğunu bilmiyoruz ama kimsenin uymadığını görüyoruz. Dolayısıyla mevcut ekonomik gidişatın, İsrail ve Amerika'nın saldırganlığının da yarattığı türbülansa hazır olmadığı açıktır. 45 gün boyunca da alınmış tek bir tedbir yok. Bunun üretim, ihracat ve istihdam odaklı olarak yönetilnmesi gerekir' dedi.

'Ekonomi Sadece Faiz ve Döviz Değildir'

Genel Başkan Yardımcısı Ekmen konuşmasını, 'Ekonomi sadece faiz, döviz ve borsa değildir; üretim, istihdam ve adil gelir dağılımıdır' sözleriyle tamamladı.

