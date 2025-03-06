Öztürk, kadınların toplumsal yaşamın her alanında emek veren, üreten ve değişimin öncüsü bireyler olduğunu, ancak hâlâ pek çok eşitsizlik ve zorlukla mücadele etmek zorunda kaldıklarını belirtti. Aile içi şiddet, ekonomik ve fırsat eşitsizliği, toplumsal baskılar, geleneksel roller ve siyasette yetersiz temsiliyet gibi sorunların kadınların karşı karşıya olduğu temel engellerden biri olduğunu ifade etti.

"Kadına Yönelik Şiddet Devam Ediyor"

Sevda Öztürk, kadına yönelik şiddetin halen en büyük toplumsal sorunlardan biri olduğunu belirterek, "Kadınlar bugün hâlâ sadece kadın oldukları için fiziksel, psikolojik, ekonomik ve dijital şiddete maruz kalmaktadır" dedi. Şiddetle mücadelede yetersiz politikaların büyük bir eksiklik yarattığını vurgulayan Öztürk, kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerinin her geçen gün arttığına dikkat çekerek, bu sorunun çözümü için etkin ve caydırıcı politikaların derhal hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

"Kadının Güçlenmesi, Türkiye’nin Güçlenmesidir"

Kadınların yaşamın her alanında güçlü, eşit ve özgür bireyler olarak yer almasının sadece kadınlar için değil, tüm toplumun geleceği için kritik önem taşıdığını vurgulayan Öztürk, kadın haklarının yasal güvence altına alınması ve kadın dostu politikaların uygulanmasının adil ve demokratik bir Türkiye'nin inşası için zorunlu olduğunu ifade etti.

"DEVA Kadınları Olarak Umudu Büyütüyoruz"

DEVA Partisi’nin kadın hakları konusunda mücadelesini sürdüreceğini belirten Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Biz DEVA Kadınları olarak; eşit, adil ve özgür bir Türkiye için mücadelemizi sürdürüyoruz. Kadınların sesi olmak, haklarını savunmak ve geleceği birlikte inşa etmek için buradayız! Bugün, haklarımızdan ve eşitlik mücadelemizden vazgeçmiyoruz! Kadınız, eşitiz, DEVA’yız!"

Kaynak : PHA