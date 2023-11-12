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6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde ağır hasar alan 11 il arasında en fazla etkilenen Adıyaman'da gençler ve çocuklar spor yaparak rehabilite ediliyor.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde EYS Projesi Kapsamında çalışan Futbol Antrenörler 06 Şubat'ta meydana gelen ve Adıyaman'da ise büyük bir yıkama neden olan 'Asrın Felaketi'nden sonra özellikle depremden etkilenen çocuklar ve gençlere yönelik olarak psikososyal destek kapsamında spor faaliyetleri devam ederken, katılanlar spor yaparak rehabilite ediliyor.

Konteyner kentlerde ve mahallerde yoğun bir şekilde yapılan sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile çocuklara, gençlere ve yetişkinlere psikososyal destek verdiklerini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş,"İl Müdürlüğümüzce, Adıyaman il merkezinde konteyner kentlerde ve mahallerde yoğun bir şekilde yapılan sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile çocuklara, gençlere ve yetişkinlere psikososyal destek verilerek sosyal hayata dahil olmaları sağlanmaktadır. Bu kapsamda Bahçecik Mahallesi, İmamağa Mahallesi ve Bahçelievler Mahallesini kapsayan özellikle çocukların ve gençlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde düzenlenen spor faaliyetlerine gençler ve çocuklar çok büyük bir ilgi göstermektedirler. Belirtilen mahallelerde Futbol branşında düzenlenen Spor faaliyetlerine alt yaş guruplarından 65 erkek ve 24 kız toplamda 89 sporcu faaliyetlere katılmaktadır. Özellikle depremden kısa bir süre sonra bu tür etkinlikleri düzenleyerek çocuklara ve gençlere psikososyal destek sağlamaktayız. İl Müdürlüğümüz tarafından hayata geçirilen bu projeye çocuklarımızın yoğun ilgi göstermesi oldukça sevindirici bir durum. Projenin uygulandığı bölge daha çok sosyal sportif faaliyetlere ihtiyaç duyan çocukların olduğu bir bölge olması ve çocukların serbest zamanlarının sosyal sportif faaliyetler ile doldurulması bağımlılığı önleme faaliyetleri kapsamında da önem arz etmektedir. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak ilimizin bir çok mahallesinde şu an 150 civarında antrenör ile 42 spor branşında aktif olarak faaliyetlerimizi devam ettirmekteyiz. Tüm gençleri, çocukları ve yetişkin bireyleri spor faaliyetlerine ve Gençlik Merkezlerimizin faaliyetlerine katılmaya davet ediyorum. " dedi.



Kaynak : PHA