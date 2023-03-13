Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen depremden etkilenen Adıyaman'da afetin ilk gününden beri kentte ekipleriyle çalışmalar yaparak depremzedelerin yardımına koşan Sonel'i bir vatandaş alnından öptü. O anlar kameralara da yansıdı.

Ordu Valisi Tuncay Sonel'i alnından öpen vatandaş şöyle konuştu: "Dedim ki, Adıyaman'a gidersem eğer Ordu Valimle, sayın Valimle karşılaşma imkanımız olursa alnından öpeceğim. Bu bir şov değil, yanlış anlaşılmasın. Analar ne yiğitler doğuruyormuş meğerse. Öpebilir miyim sayın Valim? Saygıyla. Muhabbetle. Cenab-ı Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Birliğimiz daim olsun. Et ve tırnağız. Bu ülke, bu vatan bizim. Sancak da bizim, bayrak da bizim. Kıble de bizim. Hepsi bizim. Allahım sizi sevdiklerinize, milletimize bağışlasın"



Kaynak : PHA