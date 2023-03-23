Depremden etkilenen gençlere eğitim ve iş imkânı sağlayan seferberlikte “Ben de varım!” diyen onlarca şirket arasında dijital pazarlama ajansı Markethinkers da yer alıyor.

Her fırsatta gençlerin hayatına dokunmayı ilke edinen Markethinkers, şimdi de Youthall ile iş birliği kapsamında ücretsiz dijital pazarlama eğitimi sunuyor. Ücretsiz eğitimde alanında tecrübeli isimler tarafından A’dan Z’ye bilgiler verilecek.

DEPREMDEN ETKİLENEN GENÇLERE EĞİTİM VE İSTİHDAM DESTEĞİ!

Youthall tarafından başlatılan “Genç İstihdam Seferberliği”, #Seninleyiz kampanyasında yer alan şirketlerle 18 ile 35 yaş arasındaki gençleri bir araya getiriyor. Dijital pazarlama alanındaki tecrübelerini farklı yollarla gençlere aktaran Markethinkers, bu kapsamda yeni bir başlangıç yapmak isteyenlere online SEO ve içerik eğitimi sunuyor. Depremden etkilenen gençlere eğitim ve istihdam fırsatı tanıyan Markethinkers, bu alanda kariyer hedefleyenlerin iş bulma yolculuğuna yön vermeye hazır.

Markethinkers’ın Yetenek Kazanımı ve Kültür Uzmanı Cansu Dağlar, bu kötü günleri hep birlikte atlatacaklarını ve yaraları birlikte saracaklarını söyledi.

Markethinkers’ın kurucularından Dilara Savaşçı ise, dijital pazarlama eğitimiyle ilgili olarak her zaman olduğu gibi bu zor günlerde de gençlerin yanında olduklarını belirterek, dijital pazarlama eğitimiyle gençlerin kariyer yolculuğuna ufak da olsa bir ışık tutmayı hedeflediklerini söyledi.

Eğitime katılmak isteyen gençler, Youthall’un internet sitesinden talepte bulunabiliyor.