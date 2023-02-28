6 Şubatta Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Adıyaman'da Altınşehir Mahallesi'nde kurulan konteynır kentte kalan çocukların eğlencesine Ordu Valisi Tuncay Sonel eşlik ederek birlikte oyunlar oynadılar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hak sahiplerine teslim edilen kurulan konteynır kentteki kalan ve depremden etkilenen çocukların psikolojik travmalar atlatmaları amacıyla Adıyaman İl Gençlik Sporluğu Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından çocuklar için düzenlenen etkinliklerle çocuklar hayata yeniden bağlanmaya çalışıyor.

Ordu Valisi Tuncay Sonel'in eşlik ettiği etkinlikte değerlendirmede bulunarak, çocukların vakit geçirebilmesi adına devletin tüm birimlerini aktif olarak görev yaptığını belirtti.

Çocukların mutlu olduğunu aktaran Ordu Valisi Tuncay Sonel,"Depremin 23 günü depremin ilk gününden bu yana buradayız. Bu süreçte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan iki defa Adıyaman'a geldi. Ticaret ve Ulaştırma Alt Yapı Bakanımızın koordinesinde kısa sürede devletimizin tüm imkanları ile devletimizle milletimizle el ele yaralar sarılmaya başlanıyor. Tabi ki çocuklarımız bizim önemli konteynır kentte yerleştirdik. Cumhurbaşkanımız burayı ziyaret etti. Tabi ki çocuklar bizim geleceğimiz, devletimizin şefkatini sıcaklığını güler yüzünü çocuklarımıza göstermek istiyoruz. Çocuklarımızın hoşça vakit geçirmesi için devletimizin bütün birimleri burada koordinasyonlu bir şekilde burası bin 825 konteynır kent kapsamında burada şuanda 300 kişi civarında yerleştirme oldu devamı etap etap devam edecek. Çocuklarımız şuanda mutlu onlar mutlu olduğu zaman bizler daha mutlu oluyoruz. Onlar bizim geleceğimiz onların yanında olmaya devlet ve millet olarak devam edeceğiz"dedi.



Kaynak : PHA