Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, deprem felaketinin yaralarının sarılmasına katkı sunmak için akademik ve idari kadronun seferber olduğunu belirterek, “Yaralarımızı el birliğiyle sarıp zor günleri birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla aşacağız” dedi.

SANKO Üniversitesi tarafından organize edilecek “Gönül Köprüsü” programının bölgede depremlerden etkilenen üniversitelerin iş birliği ile gerçekleştirileceğini kaydeden Prof. Dr. Dağlı, şunları söyledi:

“Cumhuriyeti yükseltecek ve yaşatacak gençlerimize destek olmak, afet sonrası zor günleri birlikte aşmak ve gençlerimizin hayalleri, moral, motivasyon ve rehabilitasyon süreçlerine küresel paydaşlar ile pozitif katkı sağlamak amacıyla ‘Gönül Köprüsü’ programını hayata geçiriyoruz.

Bu projede Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.’ sözü yol haritamız oldu.

Bilginin, sürdürülebilir iş birliği ile toplumsal faydaya yönelik oluşturduğumuz programda; bölgede depremden etkilenen üniversitelerimizin akademisyen ve öğrencilerini yurt dışında yaşayan Türk bilim insanlarının da aralarında olduğu bilimsel paydaşlarla bir araya getireceğiz.”

Deprem felaketinin yaralarının sarılması için toplumun her kesimine büyük görevler düştüğüne vurgu yapan Prof. Dr. Dağlı, “Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz ve acımız büyük. Gün birlik olma günü, dayanışma ve yardımlaşmaya bugün her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bu süreçte hepimize büyük görevler düşüyor” diye konuştu.

Prof. Dr. Dağlı, “Deprem felaketinde vefat eden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, ülkemize ve milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah ülkemize ve tüm insanlığa bir daha böyle acılar yaşatmasın” diyerek sözlerini tamamladı.

Bu arada, daha önce de SANKO Üniversitesi tarafından, Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle depremden etkilenen çocuklara yönelik “Gaziantep Tomurcukları Projesi” hayata geçirilmişti.

Gaziantep’te depremden etkilenen çocuklara yönelik geliştirilen projeyle, ebeveynlerini kaybetmiş çocuklar ile tedavi altında olan ebeveynlerinin yanında refakatçi olarak kalan çocukların belirlenmesi, çocukların sağlık, eğitim ve psikososyal açıdan değerlendirilerek desteklenmesi hedeflenmektedir.

SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Biyoistatistik ve Anatomi alanında doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyokimya ile Beslenme ve Diyetetik alanlarında tezli yüksek lisans, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim veriliyor. Ayrıca Tıp Fakültesi, 10 ana bilim dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimi verme konusunda yetkilendirildi.

Kaynak : PHA