Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde en çok yıkıma neden olan iller arasında yer alan Adıyaman'da 122'inci gününde enkaz kaldırma esnasında kadın cesedi çıktı.

Turgut Reis Mahallesi'nde enkaz kaldırma esnasında binanın bodrum katında 20 yaşlarında kadın cesedi olduğunu fark eden kepçe operatörü durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından ceset Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Yapılan otopsinin ardından cesedin kime ait olduğu tespit edilecek. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA