ATSO üyelerine minimum 35 bin TL ile maksimum 300 bin TL arasında değişen miktarlarda geri ödemesiz hibe desteği verilecek. ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, hibe desteği hakkında bilgiler verdi. Başkan Torunoğlu, başvurular sonrasında UNDP tarafından oluşturulan heyetin, talep sahipleriyle yapılacak mülakat sonrasında mağdur ve desteğe ihtiyacı olan işletmeleri belirleyerek destek vereceğini ve UNDP’nin hibe desteği almaya hak kazananları 1 Kasım’da açıklayacağını söyledi.

Hibe programı hakkında bilgi veren Başkan Torunoğlu, “6 Şubat’ta yaşadığımız depremler özellikle küçük ve orta ölçekli firmalarımızı derinden etkiledi. Odamızın 6 bin üyesi var, üyelerimizin yüzde 80’i depremden zarar gördü. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ile yaptığımız görüşmelerde üyelerimize karşılıksız hibe şeklinde destek talebimiz oldu. Hibe desteği depremden etkilenen üyelerimizin ticari faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için önemli olup nefes aldıracaktır” dedi.

Hibe desteğinin firma başına 35 bin TL ile 300 Bin TL arasında değiştiğini belirten Başkan Torunoğlu, “6 Şubat 2023 tarihinde önce faaliyete başlayan ve depremlerden zarar gören, en fazla 10 çalışanı olan üyelerimiz hibe desteğine başvurabilir. Başvurular Odamızın Web sayfasında yer alan (www.adiyamantso.org.tr) başvuru formunun doldurulması ile yapılacak. Firma başına minimum 35 bin TL ile maksimum 300 bin TL arasında değişen miktarlarda geri ödemesiz destek verilecek. Başvurular 31 Ağustos 2023, saat 17:00’a kadar devam edecek. Ayrıca hibe desteğinden yararlanmak isteyen üyelerimiz için özel bir destek masası da oluşturduk. Başvuru süreci boyunca saat 09:00-17:00 saatleri arasında üyelerimiz Odamızın 2. katında UNDP destek masasına başvurarak detaylı bilgi alabilirler” diye konuştu.



Kaynak : PHA