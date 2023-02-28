Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremden etkilenen 10 il arasında yer alan Adıyaman'da yüzlerce bina yıkılırken binlerce kişinin öldü.

Gölbaşı ilçesinde Turan Özdemir Caddesi ve Mimar Sinan Mahallesinde bir marketin güvenlik kamera kayıtlarında caddenin ikiye ayrılma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Önce ağaçların dalları üzerindeki karlar sarsıntının başlamasıyla dökülürken yol ve kaldırım yarılma anı güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Öte yandan güvenlik kamerasında reyonlar yerle bir olurken bilgisayar yazıcı sağa sola savrulduğu görüldü.



Kaynak : PHA