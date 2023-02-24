Depremin birçok yeni ve tarihi yapıları yerle bir ettiği Adıyaman'da Gölbaşı Caddesi'ndeki Eskisaray Camisi'nin bahçesinde bulunan koruma altındaki 400 yıllık çınar ağacı yıkılmayarak ayakta durdu. 2022 yılında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan 400 yıllık çınar ağacı, minaresi yerle bir olan caminin bahçesinde 7.7 ve 7.6'lık depreme direnerek yıkılmadı. Asırlara meydan okuyan çınar ağac ayakta kaldı.

Adıyamanlı Depremzede Şirin Yılmaz (20)," Türkiye'nin en büyük depremlerinden biri Adıyaman'da oldu. Yıllardır bu ağaç bu caminin içerisinde bulunuyor. Bakanlık tarafından bakımı yapılmış ve koruma altına alınmış depremde birçok yerin hatta caminin minaresinin yıkılmasına rağmen bu ağaçta yerinden bile oymamış ve dimdik ayakta durmuş durumda, 400 yıllık olmasından ve yaşlı bir ağaç olmasında dolayı sağlamlığını korumuş durumda "dedi.

18 yaşındaki depremzede Muhammet Demir ise ,"Bu ağaç 400 yıllık bir ağaç Türkiye'nin en büyük depremi Adıyaman'da oldu. Caminin içeresindeki ağaç sapa sağlam ayakta kalmış durumda, sadece caminin minaresi yıkılmış ama cami ve ağacımız sağlam birçok yerde ağaçlar devrilirken bu ağacın ayakta kalması bizlerde son derece şaşkınlık yarattı." şeklinde konuştu.

Kaynak : PHA