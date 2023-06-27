6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki 2 depremde 11 ilde en çok yıkıma neden olan Adıyaman'da hayatını kaybedenlerin yakınları mezarlığa başına akın etti.

11 ilde 50 bin kişi insanın ölümüne neden olan depremde en çok yıkıma neden olan Adıyaman'da Kurban Bayrama bir gün kalasıya vefat eden yakınlarının mezarına akın etti. Asr Mezarlığında vefat eden yakınlarını ziyaret edenler Kur’anı Kerim okuyarak dua edildi. Yapılan duaların ardından vatandaşlar mezarların üzerinde biriken otları temizleyerek yanlarında getirdikleri bisküvileri vatandaşlara dağıttılar.

Kaynak : PHA