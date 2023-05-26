Deprem şehitlerinin ruhuna düzenlenen mevlit programına yakınları, kurum amirleri, STK temsilcileri ve okul idarecileri öğretmenler katıldı.

Yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlar için baş sağlığı dileklerinde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, 11 ilde yaşanan afetin tüm Türkiye’yi etkilediğini belirterek böyle bir felaketin bir daha yaşanmamasını temenni etti.

Desteklerinden ötürü herkese teşekkür eden İlçe Mili Eğitim Müdürü Lütfü Başli,"6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 11 ilimizde 50 binin üzerinde vatandaşımız yaşamını yitirdi. Birçok vatandaşımız da bu felaketten ötürü sağ veya yaralı olarak kurtarıldı. Deprem, sadece 11 şehrimizde değil Türkiye’nin her şehrinde ve dünyada büyük bir üzüntüyle karşılandı. Depremden hemen sonra tüm ülkemiz ve devletimiz bir oldu ve yaralarımızı sarmaya başladı. Acılarımızı paylaşan devletimize, vatandaşlarımıza ve dünyanın dört bir yanında bize desteklerini esirgemeyen diğer ülkelere de şükranlarımızı sunuyoruz. Böyle acıları Rabbim bir daha yaşatmasın. Bu düşünceyle sağlam insanlar yetiştirip sağlam binalar inşa edelim. Bizden sonrakilere de güzel bir ülke emanet edelim. Hayat; acılarıyla, anılarıyla devam ediyor. Deprem sonrasında devletimiz ve milletimiz bizlerle birlikte olmaya devam edecektir. Yaşanılan şey çok büyük bir acıydı elbette. Ama bizler yüreğimizdeki acılarla geleceğe ilişkin umutlu adımlar atmayı başarabileceğiz. Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkacağız. Onların ülkemize ve şehrimize vermiş olduğu emekleri unutmayacağız. Onların emaneti olan çocuklarımız da ülkemiz adına yapacağı her hizmette öğretmenlerini gururlandıracaktır. Başta eğitim camiamızın neferleri olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Rabbim makamlarını cennetiyle mükâfatlandırsın. Okunan Mevlid-i Şerifi dergah-ı izzetinde kabul buyursun. Şehitlerimizin yakınlarınıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum."dedi.



Kaynak : PHA