6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde en çok yıkımın yaşandığı Adıyaman'da çok sayıda vatandaşın yanı sıra gazeteciler de hayatını kaybetti.

Gazetecileri unutmayan İGC, gazeteciler ve hayatını kaybeden tüm vatandaşlar için anma programı düzenledi.

Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Medya ve Basın Sitesi'nde düzenlenen programa, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Mehmet Şirik, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, Adıyaman Gençlik Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Adıyaman İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, STK temsilcileri, hayatını kaybeden gazetecilerin yakınları ve çok sayıda yerel, ulusal basın temsilcisi katıldı.

Milletvekili Alkayış, programda yaptığı konuşmada, İGC Başkanı Mehmet Cihan Akbilek’e böyle bir program geçekleştirdikleri için teşekkür etti.

İGC’nin böyle bir etkinlik düzenleyerek hayatını kaybeden gazetecilere vefasını gösterdiğini belirten Alkayış, "İGC, böyle hayırlı bir çalışmayı yaparak hem bir vefa borcunu gösterdi hemde 6 Şubat'ta gerçekten hepimizin sevdiği, saydığı gazeteci arkadaşlarımızı en azından bir rahmet okuma bir fatiha okuma imkanımız oldu. Tabi 6 Şubat'ta her kesimden insanlarımız insanlarını kaybettiler. Yaralanan kardeşlerimiz var. Canımız açıyor bu noktada 11 ilde gazeteci Adıyaman'ımızda kaybettik. Çok sevdiğimiz, yıllardır beraber çalıştığımız gazeteci arkadaşlarımız maalesef bu noktada hayatlarını yitirdiler. Ben hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara sabırlar temenni ediyorum. Ama bir acıdan biz tabi insanız insan olmamızdan kaynaklanan hasetlerimiz var. Zaman zaman beraber mesai harcadığımız bir araya geldiğimiz memleket meselelerine farklı yaklaşsak ta gazetecilik kimliği altında mesai harcadığımız arkadaşlarımızı hatırlamak, onları yad etmek, ruhlarına birer Fatiha okumakta herhalde geride kalanların üzerine bir sorumluluk duruyor. Başkanımda bugün bunu çok güzel bir şekilde yaptı. Allah kabul buyursun." dedi.

Her şeye rağmen bir yandan hayatın devam ettiğini ve depremde büyük hasar gören Adıyaman’ı yeniden ayağa kaldırmaları gerektiğini ifade eden Alkayış, Adıyaman’ı eskisinden daha iyi bir şekilde oluşturmaları gerektiğini dile getirdi.

Adıyaman için geceli gündüzlü çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Alkayış şöyle konuştu:

“İnanılmaz bir gayret içerisindeyiz. Bu şehir ayakları üzerine kalkar mı? Kalkar ancak biz bunu ne kadar hızlandırabiliriz gayreti içerisindeyiz. Bugünde Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımız buradaydı. Programa o yüzden gecikmeli geldim ama çok hayırlı çalışmalar oldu. Özellikle şehrimizle ilgili depremin ağır olarak vurduğu şehirler merkezlerle ilgili Adıyaman, Gölbaşı, Çelikhan, Besni buralar en çok etkilenen yerler. Buraların imar düzenlemelerin artık açığa kavuşması lazım. İnsanlarımızın nasıl bir yapı olacağı noktasında hükümetimizin artık bunu somutlaştırması lazım. Bu noktada ciddi çalışmalarımız oldu”

"Her biri birer candı canımızdan bir parçaydı"

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç da programda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Depremde birbirinden değerli canları kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden Kılınç, “Acımız tazelendi, birbirinden değerli insanlarımızı kaybettik. Ailelerine ve sizlere sabırlar diliyorum. Cenab-ı Allah hepimize güç kuvvet versin. Her biri birer candı canımızdan bir parçaydı. Tabi yaşarken insanların kıymetini bilmiyoruz vefat ettikleri zaman maalesef o zaman iş işten geçiyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum gerçekten çok güzel düşünülmüş emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

"Depremde bir çok canımız gitti umarım bundan ders çıkartırız"

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti (İGC) Başkan Mehmet Cihan Akbilek ise depremde Adıyaman’ın büyük ve ağır bir yara aldığını söyledi.

Deprem nedeniyle çok sayıda vatandaşın yanı sıra meslektaşlarını da kaybetmenin üzüntüsünü yaşamaya devam ettiklerini belirten Akbilek, Yaşanan depremde en çok yıkımın yaşandığı il Adıyaman olurken bu kentte birçok yerel ve ulusal basın temsilcilerimiz enkazda kalarak hayatını kaybetti. Bizler ise cemiyet olarak arkadaşlarımızı unutmamak adına onların yakınlarına bir vefa örneği göstererek Kur'an-ı Kerim tilaveti ve hatim duası okuduk. Şehit olan gazetecilerimize Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyorum. Programımıza emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Asrın felaketi olarak adlandığımız depremde bir çok canımız gitti umarım bundan ders çıkartırız ve yapılarımız ona göre dizayn edilir ona göre uygun yapılar inşa edilir. Tekrardan hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyorum.” Şeklinde konuştu

İGC Başkan Vekili Mustafa Çeliker de bir daha böyle bir deprem yaşanmaması temennisinde bulunarak şöyle konuştu:

“6 Şubat tarihinde aslın felaketi diye nitelendirdiğimiz bir deprem yaşadık. Maalesef burada yakınlarımız gitti, canlarımız gitti, arkadaşlarımız gitti bugün Adıyaman İnternet Gazeteciler Cemiyeti olarak hem basın şehitlerimiz hem de depremde hayatını kaybeden tüm şehitlerimiz için mevlit okuttuk umarım ülkemiz bu tür felaketlere maruz kalmaz. Öncelikle herkesin başı sağ olsun, Adıyaman'ın başı sağ olsun.”



Kaynak : PHA