Uçak biletlerinde fahiş artış: 11 bin liraya kadar çıktı

Depremin ardından evlerine dönmek isteyen Adıyamanlılar, hava yolu şirketlerinin uçak bileti fiyatlarındaki fahiş artışla karşılaştı. Normal şartlarda 2 bin TL civarında olan İstanbul-Adıyaman uçuşları, kısa süre içinde 4 bin TL bandına yükseldi. Bazı saat ve günlerde fiyatların 9 bin 413 TL’ye, hatta 11 bin 500 TL’ye kadar çıktığı gözlemlendi. Vatandaşlar, yaşadıkları deprem korkusunun ardından bir de ulaşımda karşılaştıkları bu fırsatçılığa tepki gösterdi.

Benzin istasyonlarında panik kuyruğu

Sadece hava ulaşımı değil, kara yolunu kullanmak isteyen vatandaşlar da İstanbul genelindeki benzin istasyonlarında yoğunluk oluşturdu. Art arda gelen sarsıntıların ardından araçlarıyla şehri terk etmek isteyen çok sayıda kişi, benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı istasyonlarda yakıt temininde aksama yaşandığı ve trafiğin yer yer durma noktasına geldiği belirtildi.

Valilik: Yüksekten atlamalar nedeniyle 151 kişi yaralandı

İstanbul Valiliği, 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişinin yaralandığını, can kaybı bulunmadığını açıkladı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, hastanelerde tedavi altına alındıkları duyuruldu.

AFAD ve AKOM'dan uyarılar: Artçılar sürüyor

AFAD, Silivri açıklarında meydana gelen ana depremin ardından 4.4, 4.5 ve 4.9 büyüklüğünde artçı sarsıntıların kaydedildiğini belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise vatandaşlara hasar görmüş yapılara girmemeleri çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı: Hastanelerde ciddi bir olumsuzluk yok

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hastanelere şu ana kadar can kaybı bildirimi yapılmadığı, tüm birimlerin tam koordinasyon içinde çalıştığı belirtildi.

Depremin genel bilgileri:

Büyüklük: 6.2 (AFAD verisi)

Merkez üssü: Marmara Denizi, Silivri açıkları

Derinlik: 6.99 kilometre

Artçılar: 4.4, 4.5 ve 4.9 büyüklüğünde

Valilik açıklaması: 151 kişi yüksekten atlayarak yaralandı, can kaybı yok

AFAD: Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devrede, saha taramaları sürüyor

Deprem sonrası yaşanan bu toplumsal ve ekonomik etkilerin takibi sürerken, yetkililer vatandaşlara resmi açıklamaları takip etmeleri ve panik oluşturan spekülatif bilgilere itibar etmemeleri yönünde uyarılarda bulunuyor.

Kaynak : PHA