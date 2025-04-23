Valilik: Can kaybı yok, 151 kişi panik nedeniyle yaralandı

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadığı, ancak panik anında yüksekten atlayan 151 yurttaşın yaralandığı belirtildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, hastanelerde tedavi altına alındıkları ifade edildi.

“Silivri’de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde saat 15.30 itibariyle enerji arzında, doğalgaz ve içme suyu altyapısında genel hayatı etkileyecek bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Can kaybı bulunmamaktadır.”

AFAD: TAMP devrede, artçılar sürüyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul’daki depremlerin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında tüm ilgili kurumların teyakkuz halinde olduğunu belirtti. Açıklamada, resmi kurumlar dışında yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

“Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Marmara Denizi’nde 4.4, 4.5 ve 4.9 büyüklüğünde artçı sarsıntılar meydana gelmiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.”

Bakan Yerlikaya: “Ekipler saha taramalarına başladı”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, AFAD ve ilgili kurum ekiplerinin sahada incelemelere başladığını belirtti:

“İstanbul Marmara Denizi Silivri’de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah milletimizi afetlerden korusun.”

Sağlık Bakanlığı: Hastanelerde olumsuzluk yok

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi ve hastanelere şu ana kadar can kaybı bildirimi yapılmadığı belirtilerek, tüm kurumlarla koordineli şekilde sürecin takip edildiği aktarıldı:

“İstanbul’da meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şu ana kadar sağlık kuruluşlarımıza bildirilen ciddi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.”

Uzmanlardan uyarı: Artçılar sürebilir, sakin kalın

Jeofizik uzmanları, yaşanan depremlerin Marmara’daki stres birikiminin bir yansıması olduğunu belirterek, artçıların sürebileceği uyarısında bulundu. Vatandaşlara hasarlı binalardan uzak durmaları ve resmi kurumların yönlendirmelerini takip etmeleri çağrısı yapıldı.

Kaynak : PHA