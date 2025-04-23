Halil Gönder: “Bayrakla birlikte sorumluluk da verdik”

Etkinlik kapsamında açıklamalarda bulunan Hedef Kızılelma Derneği Genel Başkanı Halil Gönder, yalnızca bir armağan değil, aynı zamanda bir bilinç ve sorumluluk verdiklerini belirtti. Gönder, şu ifadeleri kullandı:

“Bu anlamlı günde sadece bir bayrak dağıtmadık; aynı zamanda şanlı tarihimize, kahraman ecdadımıza ve milli mücadelemizin ruhuna sahip çıkma kararlılığımızı da ortaya koyduk. Bizler, bu milletin ruh köküne bağlı bir dernek olarak, çocuklarımızın yalnızca bedenini değil, ruhunu da vatan sevgisiyle donatmanın önemine inanıyoruz.”

“Türkiye Yüzyılı’na inanan bir gençlik”

Gençlerle bayrakların birlikte dalgalandırıldığı kutlamalarda, çocukların gözlerinde gurur, maneviyat ve inanç gördüklerini ifade eden Gönder, bu duygunun Türkiye’nin geleceği adına umut verdiğini belirtti:

“Onlara sadece bir armağan değil, bir sorumluluk verdik. Ay yıldızlı bayrağımızı yüreğinde taşıyan, vatanı, milleti ve ezanı uğruna gözünü kırpmadan mücadele edebilecek birer Türk evladı olma sorumluluğu.”

“Güçlü Türkiye, ideal sahibi gençlikle mümkün”

Gönder, konuşmasının devamında milli ve manevi değerlere sahip çıkan, inançlı ve donanımlı bir gençliğin Türkiye’nin geleceği açısından belirleyici olduğunu vurguladı:

“Milli değerlerine bağlı, ahlaki erdemlerle yetişen, bilinçli ve güçlü bir gençlik inşa etmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Güçlü bir Türkiye, ancak ideal sahibi nesillerle mümkündür.”

“Başta Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz”

Genel Başkan Halil Gönder, açıklamasını 23 Nisan’ın anlam ve önemine vurgu yaparak sonlandırdı:

“Başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; tüm çocuklarımızın ve aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı gönülden kutluyoruz.”

Kaynak : PHA