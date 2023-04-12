Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerden Mardin'e gelerek yurtlarda misafir edilen afetzedelere yönelik etkinlikler devam ediyor.

Artuklu Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan ilköğretim öğrencileri, aynı yurtta misafir edilen depremzede resim öğretmeni Melek Dolaş Altunbaş tarafından verilen 2 aylık resim eğitimlerinin ardından yaptıkları 37 resimden oluşan bir sergi açtı.

Vali Mahmut Demirtaş, serginin açılışını yaparak depremzede çocukların hünerlerini sergilediği resimleri tek tek inceleyip onları tebrik etti.

Vali Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklarımızın depremden etkilenmemesi için her türlü imkanı seferber ettiklerini dile getirdi.

Etkinliklerle çocuklarımızın depremin etkisinden kurtarmaya çalıştıklarını söyleyen Vali Demirtaş, “ Kültürel ve sportif etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinliklerimiz devam edecek. Hem yurttaki hem Gençlik ve Spor Müdürlüğündeki arkadaşlarımız ciddi anlamda çocuklarımızla ilgileniyorlar. Ailelerde bu stresten kurtulmaya çalışıyor. Bu etkinliklerimiz inşallah devam edecek.” dedi.