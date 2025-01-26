201 Bin 580 Konut ve İş Yeri Teslim Edildi

Bakanlık, TOKİ Başkanlığı, Emlak Konut GYO, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve İller Bankası A.Ş. (İLBANK) iş birliğiyle yürütülen projeler kapsamında, teslim edilen konutların sayısının 201 bin 580’e ulaştığını duyurdu. “201 Bininci Konutun Anahtar Teslim ve Kura Çekim Töreni” geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Malatya’da gerçekleştirildi.

Bakanlık: "2025 Sonunda Tüm Konutlar Teslim Edilecek"

2025 yılı sonunda tamamlanması hedeflenen projeler kapsamında 358 bin 859 konut, 31 bin 307 iş yeri ve 62 bin 817 köy evi inşa edilerek hak sahiplerine teslim edilecek. Açıklamada, teslim edilen konut ve iş yerlerine ilişkin illere göre ayrıntılı bilgiler de paylaşıldı:

Adana: 12 bin 522 bağımsız bölüm

Adıyaman: 43 bin 573 bağımsız bölüm

Diyarbakır: 17 bin 577 bağımsız bölüm

Elazığ: 13 bin 142 bağımsız bölüm

Gaziantep: 29 bin 500 bağımsız bölüm

Hatay: 153 bin 248 bağımsız bölüm

Kahramanmaraş: 74 bin 187 bağımsız bölüm

Kilis: 2 bin 861 bağımsız bölüm

Malatya: 79 bin 420 bağımsız bölüm

Osmaniye: 12 bin 218 bağımsız bölüm

Şanlıurfa: 14 bin 735 bağımsız bölüm

Bakan Murat Kurum: "Durmak Yok, Yüz Güldürmeye Devam Edeceğiz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem bölgelerindeki çalışmaları şu sözlerle değerlendirdi:

“Deprem bölgemizi ihya etmeden bize durmak yok. 11 şehirde, 174 ayrı alanda 1.900 şantiyede, 182 bin mimar, mühendis ve işçimizle bugüne kadar 201 bin 580 konut ve iş yerimizin anahtarlarını teslim ettik. Yüzünü güldürmediğimiz tek bir vatandaşımız kalmayana dek deprem bölgesinden ayrılmayacağız.”

Deprem Bölgelerindeki Çalışmalar Tüm Hızıyla Sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerdeki konut ve iş yeri inşa çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşların barınma ihtiyacını gidermek amacıyla hayata geçirilen projelerin tamamlanmasıyla, bölgede hayatın normale dönmesi hedefleniyor. Bakanlık, depremzedelerin mağduriyetlerini en kısa sürede gidermek için çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğini vurguladı.

Kaynak : PHA