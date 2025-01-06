"1,5 Saatlik Görüşme"

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk’ten oluşan heyetin AK Parti ile görüşmesi saat 13.30’da başladı ve yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşme sonrası açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, “Samimi bir görüşmeydi. Önümüzdeki günlerde detaylı açıklama yapılacak” ifadelerini kullandı.

"Gelecek Partisi ile Sabah Buluşması"

DEM Parti heyeti, aynı gün saat 11.00’de Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde Genel Başkan Ahmet Davutoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Sırrı Süreyya Önder, “Ahmet Davutoğlu Hocamızdan fikirlerini, önerilerini aldık. Gerekli açıklamayı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret ettikten sonra yapacağız” dedi.

"Saadet Partisi ile Görüşme Planı"

DEM Parti’nin yoğun temas trafiği kapsamında bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile de bir görüşme yapacağı belirtildi. Heyetin gün içindeki bu üçüncü buluşmasında Saadet Partisi’nin görüşleri alınacak.

"Salı Günü Babacan ve Erbakan Ziyaretleri"

DEM Parti’nin temaslarının Salı günü DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile devam edeceği bildirildi. Heyet, görüşmeler sonrası detaylı açıklamalar yapacağını ifade etti.

İYİ Parti'den Tepki: “Muhatap Almayacağız”

DEM Parti’nin sürdürdüğü temaslar kapsamında tüm siyasi partilere ulaşmayı hedeflediği belirtilirken, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun heyete yönelik, “Asla muhatap almayacağız” sözleri dikkat çekti.

Kaynak : PHA