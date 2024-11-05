Bahçeli’nin, geçen haftaki grup toplantısında çağrısını “Sözümün arkasındayım, teklifimde ısrarlıyım” diyerek yinelemesi üzerine DEM Parti’den gelen açıklamada, Bahçeli’nin çözüm arayışına kayyum atamalarının gölge düşürdüğü vurgulandı.

Bahçeli: “Sözümün Arkasındayım, Öcalan Terörün Bittiğini Söylemek İstiyorsa Meclis’e Gelsin”

MHP lideri Bahçeli, geçtiğimiz haftalarda Abdullah Öcalan’a yönelik yaptığı Meclis çağrısını tekrarladı. Bahçeli, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış olan Öcalan’ın “terörün bittiğini ve PKK’nın lağvedildiğini” ilan etmesi halinde DEM Parti Grubu’nda bunu ifade edebileceğini belirtti. Bahçeli, “Umut hakkından istifade etsin, sözümün arkasındayım” diyerek çözüm çağrısında ısrarcı olduğunu dile getirdi.

Bakırhan: “Bahçeli, Uzattığınız Eli Ortağınız Kayyum Atayarak Baltaladı”

Bahçeli’nin açıklamalarının ardından gözlerin çevrildiği DEM Parti’den yanıt gecikmedi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bahçeli’nin barışa yönelik çözüm çağrısına kayyum atamalarının ve tecrit uygulamalarının engel oluşturduğunu belirterek şunları söyledi: “Sayın Bahçeli, uzattığınız eli biz tuttuk ama ortağınız o eli kayyum atayarak baltaladı. Çözüm istiyorsanız kayyum anlayışından vazgeçin. Hukukun gereği olarak önce tecriti kaldırın, demokratik sürece alan açın.”

Bakırhan: “Kürtlerin İradesine Kayyum Atanarak Barış Sağlanamaz”

Bakırhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta Kürt sorununa dair “Sorunun muhatabı Kürt kardeşlerimdir” sözlerini hatırlatarak, Kürtlerin iradesine kayyum atanmasının ve tecrit uygulamalarının çözüm çabalarını olumsuz etkilediğini belirtti. Bakırhan, “Meclis’teki tüm partilere soruyorum; Kürtler ne yapsın? Müzakereden kaçmak çözüm istememek anlamına gelir. Biz her zaman çözümden yanayız; elimizde barış güvercinleri var, ama bir elinizde kayyum, diğerinde ise zulüm” diyerek, çözüm odaklı bir diyaloğa her zaman açık olduklarını ifade etti.

Kaynak : PHA