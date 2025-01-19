Kürt Halkına Yönelik Artan Baskılar

Açıklamada, özellikle Kürt halkının kazanımlarına yönelik baskıların her geçen gün daha da genişlediği belirtiliyor. Belediyelere kayyım atanması, siyasi soykırım operasyonlarının artması, Kuzey ve Doğu Suriye'deki sivillere yönelik saldırılar ve Kürt kültür kurumlarına dönük baskınların, iktidarın barış umutlarına yönelik siyasi suikastler olduğu ifade ediliyor.

Bavê Teyar'ın Hayatını Kaybetmesi Üzüntüyle Karşılandı

Açıklamanın devamında, Tişrin Barajı çevresinde çatışmaların durması için yürüyüş yapan sivillere yönelik saldırılarda hayatını kaybeden Kürt komedyen ve tiyatro oyuncusu Bavê Teyar’a ilişkin üzüntü duyulduğu belirtildi. Bavê Teyar, milyonlarca Kürt için bir misafir, güldüren ve düşündüren bir sanatçı olarak anıldığı, kaybı nedeniyle Kürt halkına başsağlığı dilendi.

Saldırıların Son Bulması İçin Birlik Çağrısı

Açıklamada, Kuzey ve Doğu Suriye’deki saldırılara ve Türkiye’deki baskılara dikkat çekilirken, iktidara uyarılar yapıldı. İktidarın, Kürt halkına, kültürüne ve barış savunucularına yönelik saldırılarını durdurması gerektiği ifade edilerek, bu saldırıların çözüm sürecini zehirlediği belirtildi. Ayrıca, Kürt gazetecilere yönelik gözaltıların ve Diyarbakır'daki Kürt Edebiyatçılar Derneği'ne yapılan baskının, toplumsal barış umutlarını baltalamaya yönelik bir saldırı olduğu vurgulandı.

İktidara Çözüm Çağrısı: "Barış İçin Saldırıları Durdurun"

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, iktidarın barış ve çözüm konusunda samimi olup olmadığını sorgularken, çözüm sürecinin ruhuna aykırı hareket edildiğini belirtti. İktidarın, Kürt halkının kazanımlarına ve kültürüne saygı göstermeden barışa ulaşmasının imkansız olduğunu ifade etti.

Barış ve Demokrasi İçin Direniş Vurgusu

Açıklamanın sonunda, DEM Parti, saldırıların Kürtleri, muhalifleri ve barış savunucularını yıldırmayı amaçladığını ancak bu saldırılara karşı yılmayacaklarını ve barış ve demokrasi mücadelesini sürdüreceklerini belirtti. Ayrıca, milyonlarca yurttaşın ve demokratik kamuoyunun, barış umudunu ortadan kaldıran saldırılara karşı güçlü bir demokratik tepki göstermeye davet edildi.

Kaynak : PHA