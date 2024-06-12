Adıyaman Adalet Sarayı önünde açıklama yapan DEM Parti Adıyaman İl Başkanı Av. Hüseyin Coşkun, hukuka olan inançlarının devam ettiğini belirtti.

"Somut delil bulunamadı"

Av. Hüseyin Coşkun, müvekkillerinin örgüt üyeliği suçlamasıyla yargılandığını ancak dosya kapsamında somut delil bulunmadığını vurguladı. Coşkun, "Yaklaşık 6 aydır tutuklu müvekkillerimiz Aziz Akdağ ve Bedriye Polattaş, sadece soyut tanık beyanları üzerine tutukludur. Bugün karar aşamasına gelen dosyada tahliye kararı verildi. Bu tahliye, hukuki noktalar açısından bize umut veriyor. En azından bağımsız yargılamaların yapıldığına dair umudumuz yeşeriyor" dedi.

"Suç işlemedikleri açıktır"

Müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunan Coşkun, "Müvekkillerimizin herhangi bir suç işlemediği açık ve ortadadır. Dosya kapsamında hiçbir delil olmamasına rağmen ceza verildi. Ancak bu tahliye, bizim açımızdan umutludur. Müvekkillerimizin cezaevinden çıkışları bugün yapılacak. Hukuka olan inancımız devam ediyor, bitmedi" diye konuştu.

"Beraat bekliyoruz"

Coşkun, müvekkillerinin yargılanma sonucunda beraat edeceklerine inandıklarını belirtti. "İstinaf ve Yargıtay aşamasında dosyaların bozulacağına inancımız tamdır. Bu nedenle benzer olumlu kararların çıkmasının tüm mahkemelere moral kaynağı olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

DEM Parti İl Başkanı Av. Hüseyin Coşkun, yargı sürecinin bağımsız ve adil bir şekilde devam etmesini temenni ettiklerini belirterek, hukuka olan inançlarının sarsılmadığını dile getirdi.

Kaynak : PHA