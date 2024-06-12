Duruşma saat 10.15’te başladı, yapılan yoklama sonrası, Davaya katılan kararı verilen İsmihan Yedek, hem eşini hem de oğlunu kaybettiğini ve adalet istediğini söyledi. Hülya Kılıç," biz kaybedecek hiçbir şeyi kalmayanlar olarak buraya geldik. Ben bir hemşireyim, bir sağlık profesyoneliyim, o çadırda Evladımı teşhis etmek zorunda kaldım. Adıyaman yıkılmamış, sizin oteliniz yıkılmış. Ahlaksızca kurduğunuz ilişkilerle yaptığınız bina yıkılmış"dedi.

İsias Otel Sanığı Ahmet Bozkurt: Ben katil değilim

İsias Otel Sanığı Ahmet Bozkurt ise,"Bana atılan suçlamaların hepsini reddediyorum ben katil değilim, otel sahibiyim. Ben otelimi yaptıracağım zaman Atıf Sağbas, 8 katlı bina için 13 katın yüksekliğini taşıyacak bir proje hatırlattım. Buna uygun statik hesaplandı. Uygulamaya geçince de hiçbir masraftan kaçınmadık 15 yerine 26 kolon yaptırdım. Radyan temelini de 13 katı taşıyacak şekilde yaptım. Hiçbir masraftan kaçınmadım. Kaçma ihtimalim söyleniyor. Hiçbir yere kaçmam ben Suçsuz insan kaçmaz, 1974 Kıbrıs savaşına davet edildim ben, savaşmak için. 20 Temmuz 1974'te evliliğimin ikinci günü askere çağrıldım. Otobüslere bindik Mersine doğru yola çıktık. Kaçacak olsaydım savaştan kaçardım."şeklinde konuştu. Ahmet Bozkurt konuşurken duruşma salonunda ciddi tepkiler oluştu. Mahkeme başkanı sessizliği sağlamak üzere uyarılarda bulundu. Mehmet Fatih Bozkurt ise "Ben yetkili olmadığımı hiçbir zaman ifade etmedim. 93 ile 94 arası inşaatın yapımında ben yokum. Kıbrıs'ta öğrenciydim. Babam gayet düzgün şekilde inşaatı tamamladım 2001’de şirkete dahil oldum. Ben oteli yönetmedim. Yetkim vardı ama bir şirkette iki patron olmaz. Ben Boztaş otomotivde sorumluydum. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum, tahliyemi talep ediyorum"dedi.

Ailelerden Pervin Aksoy İpekçioğlu, Gazi Üniversitesi’nin raporundaki çelişkiler nedeniyle 9 Eylül Üniversitesi’nden yeni bir rapor istendiğini hatırlatarak, adli kontrol şartıyla tahliye edilen Halil Bağcı ve Efe Bozkurt’un tekrar tutuklanmasını talep etti.

Hülya Fırat Kılıç, 6 Şubat’tan sonra Adıyaman’a 16 ay sonra gelebildiğini belirterek, Ahmet Bozkurt’a "Siz İsias’ın kolonlarını kestiniz ama adaletin kolonlarını katledemeyeceksiniz. Siz katilsiniz, bunu yüzünüze vurmaya geldim. Şikâyetçiyim sanıklardan..." dedi.

Tur rehberlerinin ailelerinden Mustafa Dursun ise, "Adalet istiyoruz." diyerek, Adıyaman’a geldiklerinde yıkılmış bir otel görmeyi beklerken enkaz dahi olmadığını söyledi. Ailelerin avukatları da söz alarak, adli kontrolde olan Halil Bağcı ve Efe Bozkurt’un tekrar tutuklanmasını talep etti. Avukatlar, Halil Bağcı için kök rapora ek rapor eklendiğini ve ciddi tespitler olduğunu belirtti. Efe Bozkurt’un yetkili olmadığı söylemlerinin kendileri için hiçbir itibarı kalmadığını ifade eden avukatlar, dava için birleşecek dosya olduğunu belirtti. Sanıkların, bina ruhsatları konusunda "Gidip belediyeye sorun" dediklerini, artık belediye personelini sorgulama imkanı doğduğunu söyleyen avukatlar, Gazi Üniversitesi raporuna dayanan Halil Bağcı ve Efe Bozkurt’un tahliyesi konusunda yeniden değerlendirme istedi. Ayrıca, zararın doğduğu tarihte Efe Bozkurt’un Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu ve sorumluluğu bulunduğunu vurguladı.

Mehmet Göncüoğlu adına yapılmış bir statik hesap yokken, neden evrakta adı olduğunu soran avukatlar, binaya İskan Dairesi’nin verdiği izinlerin sorgulamasının dikkatlice yapılmasını istedi. Denetim zafiyeti nedeniyle belediye görevlilerinin bilinçli taksirle suçlanması gerektiğini ifade eden avukatlar, davanın büyüklüğü göz önünde bulundurularak tedbirlerin alınmasını talep etti. Daha sonra sanıklar ve avukatları dinlenmeye başlandı. İlk olarak Ahmet Bozkurt dinlendi. İsias Otel davasında tutuklu yargılanan otel sahibi Ahmet Bozkurt’un küçük oğlu Efe Bozkurt ve inşaat mühendisi Halil Bağcı, Ankara Gazi Üniversitesi’nin bilirkişi raporunda "tali kusurlu" gösterilmeleri sebebiyle 29 Mart Cuma günü tahliye edilmişti.

Dava 22.10.2024 tarihine ertelendi, tutukluların tutukluluk halinin devamına, tutuksuz yargılananların aynı şekilde devamına, 9 Eylül Üniversitesi bilirkişi raporunun beklenmesine karar verildi.

Kaynak : PHA