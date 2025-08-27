DEM Parti Adıyaman İl Eş Başkanı Gönül Şahin, "Demokrasi ve barış" vurgusu içeren programa tüm Adıyaman halkını davet ederek, “Barışı selamlayacağımız bir program olacak” ifadelerini kullandı.

Başkan Şahin yaptığı açıklamada, “31 Ağustos Pazar günü saat 14.00 ve 17.00 saatleri arasında planladığımız, barışı konuşacağımız, barışı selamlayacağımız ve eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Sebahat Tuncel’in de katılımıyla gerçekleştireceğimiz programa herkese bekliyoruz” dedi.

Kaynak : PHA