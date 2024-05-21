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Elektriklerin kesilmesiyle birlikte Merkez Artuklu ilçesinde yaşayan vatandaşlara içme suyu da verilemiyor.

Dicle Elektrik (DEDAŞ), Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne bağlı merkez Artuklu ilçesini besleyen su pompalarının elektriğini keserek kenti susuz bıraktı. Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Merkez Artuklu ilçesini besleyen beyaz su ihale hattını besleyen pompaların elektrikleri, DEDAŞ tarafından elektrik borçları neden gösterilerek saat 11.30 itibari ile kesilmiş durumda.

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